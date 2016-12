訂正-米金融・債券市場＝国債価格下落、利食い売りや株高で

(英文の訂正により、第5段落の「年内2回の利上げを想定している」とのカプラン米ダ ラス地区連銀総裁の表現を削除し、コメントを修正して再送します。) [ニューヨーク 25日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 16時33分 96*16.50 2.6696% 前営業日終値 97*02.00 2.6420% 10年債(指標銘柄) 16時27分 97*24.00 1.8734% 前営業日終値 97*28.00 1.8590% 5年債(指標銘柄) 16時33分 99*26.50 1.4112% 前営業日終値 99*28.75 1.3960% 2年債(指標銘柄) 16時20分 99*28.75 0.9264% 前営業日終値 99*28.88 0.9240% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月限 163*19.00 164*02.00 Tノート先物6月限 129*15.00 129*18.00 米金融・債券市場では、国債価格が下落。イールドカーブ取引に絡む利食い売りや米 株高を背景に、2・5年債利回りは一時10週間ぶり高水準に達した。 米連邦準備理事会(FRB)が6月、もしくは7月に利上げする可能性があるとの不 透明感がくすぶる中、相場は終日不安定な動きとなった。ただ、午後に入り実施された5 年債入札は、応札倍率が2014年11月以来の高水準になるなど、堅調な需要を集めた 。 終盤の取引で、10年債 価格は3/32安、利回りは1ベーシスポイン ト(bp)上昇し1.870%。 カルバート・インベストメンツのポートフォリオ・マネジャー、マット・ダック氏は 「6月利上げの可能性が再燃する中、長期ゾーンの利回りには一段の上昇余地が生まれた 」と語った。 米ダラス地区連銀のカプラン総裁は同日、近い将来の利上げを支持するとの見解を再 表明した。 CMEグループのFEDウオッチ によると、米金利先物が織り込む6月利上げ の確率は32%となっている。 6月の米利上げ観測再燃に加え、同日未明にユーロ圏財務相会合(ユーログループ) が対ギリシャ追加融資枠を承認し、債務軽減への道筋を定めたことや、5月の独IFO業 況指数が年初来の高水準に達したことを背景に、2年債利回り は一時0.93 8%、5年債利回り は1.424%と、そろって10週間ぶりの水準に上昇し た。 また、安値拾いの買いや5年債入札を控えた海外勢からの引き合いによって、国債価 格は上昇する場面もあった。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.50 (-1.75) U.S. 3-year dollar swap spread 9.50 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread -4.50 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread -14.75 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -48.75 (unch)