27日の国内・海外経済指標と行事予定

(5月27日) * 発表データ・予測・過去データなどは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/economic-monitor をクリックして経済モニターアプリでご覧ください。各項目のコードをクリックしてもご覧いただけます 。 * 「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ●国内経済・指標関係 伊勢志摩サミット最終日 オバマ米大統領が広島訪問 0800 5月ロイター企業調査 0830 4月全国・5月東京都区部消費者物価(総務省) 1400 基調的なインフレ率を捕捉するための指標(日銀) 市場変更 ヴィンクス が東証2部に ジャスダックから 市場変更 CDG が東証2部に ジャスダックから ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) 5月27日(金) 07:30 タイ:外貨準備 w/e 08:30 台湾GDP改定値 Q1 11:30 インド:外貨準備 w/e 12:30 米GDP改定値(商務省) Q1 14:00 米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 May ◇イベント 17:15 イエレン米FRB議長がハーバード大学ラドクリフ研究所主催会合でグレゴリー・マンキュー同大 学教授(経済学)と対談・受賞式に出席