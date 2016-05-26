中国・香港株式市場・寄り付き＝中国続落、香港は続伸

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［２６日 ロイター］ - 上海総合指数 前営業日比 売買代金概算 寄り付き 2813.5431 1.5432安 前営業日終値 2815.0863 6.5800安 1175.5億元（上海Ａ株） ハンセン指数 寄り付き 20373.48 5.43高 前営業日終値 20368.05 537.62高 620.1億香港ドル 中国株式市場は続落して取引を開始した。 上海総合指数 は１．５４３２ポイント（０．０５％）安の２８１３．５４３ １。 上海と深センの株式市場に上場する有力企業３００銘柄で構成するＣＳＩ３００指数 は２．６２６ポイント（０．０９％）安の３０５６．６００。 香港市場は続伸して寄り付いた。 ハンセン指数 は５．４３ポイント（０．０３％）高の２万０３７３．４８。 ハンセン中国企業株指数（Ｈ株指数） は１１．１８ポイント（０．１３％） 安の８５２５．２０。
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