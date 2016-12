UPDATE 1-アジア通貨動向（26日）＝上昇、ＦＲＢ議長の講演控え米ドル売り

(内容を更新しました) [シンガポール 26日 ロイター] - 大半のアジア新興国通貨が上昇。イエレン 米連邦準備理事会(FRB)議長の講演を控えて、アジア通貨の売りポジションを巻き戻 す動きが出た。 サムスン・フューチャーズ(ソウル)の調査責任者Jeong My-young氏は「最近ドルが 上昇していたため、利食い売りの好機が到来している」と指摘。「ドル高にもかかわらず 原油価格が上昇したことで、新興国通貨を買う動きもみられる」と述べた。 マレーシアリンギ が原油高を材料に買われ、アジア通貨の上昇を牽引してい る。 インドネシアルピア も堅調。中銀が25日、6月中の追加利下げの可能性を 示唆したことから債券が買われ、通貨も上昇した。 台湾ドル は、株式市場への資金流入を好感して2週間ぶり高値を付けた。 0420GMT(日本時間午後1時20分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 109.69 110.19 +0.46 Sing dlr 1.3770 1.3779 +0.07 Taiwan dlr 32.558 32.652 +0.29 Korean won 1182.90 1182.50 -0.03 Baht 35.63 35.70 +0.18 Peso 46.680 46.785 +0.22 Rupiah 13605 13650 +0.33 Rupee 67.35 67.33 -0.02 Ringgit 4.0800 4.1035 +0.58 Yuan 6.5565 6.5604 +0.06 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 109.69 120.30 +9.67 Sing dlr 1.3770 1.4177 +2.96 Taiwan dlr 32.558 33.066 +1.56 Korean won 1182.90 1172.50 -0.88 Baht 35.63 36.00 +1.04 Peso 46.68 47.06 +0.81 Rupiah 13605 13785 +1.32 Rupee 67.35 66.15 -1.77 Ringgit 4.0800 4.2935 +5.23 Yuan 6.5565 6.4936 -0.96