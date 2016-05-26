米7年債入札、直接入札者の落札比率が約2年ぶり高水準

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［ワシントン ２６日 ロイター］ - 米財務省が実施した２８０億ドルの７年債入 札は、最高落札利回りが１．６５２％となった。 また直接入札者の落札比率が１６．８６％と、２０１４年８月以来の高水準となった 。 詳細は以下の通り。 最高落札利回り 1.652％ 平均落札利回り 1.615％ 最低落札利回り 1.500％ 落札価格 99.822210 最高利回り落札比率 20.25％ カバー（応札倍率） 2.57倍 （以下の単位はドル） 落札総額 28,000,010,500 応札総額 72,043,517,000 競争入札 27,975,020,500 非競争入札 24,990,000 ＮＹ連銀地区落札 7,140,784,200 プライマリーディーラー応札 45,513,800,000 プライマリーディーラー落札 5,183,087,500 直接入札者応札 5,848,000,000 直接入札者落札 4,717,000,000 間接入札者応札 20,656,727,000 間接入札者落札 18,074,933,000 発行日 2016年5月31日 償還日 2023年5月31日 ＣＵＳＩＰ番号 912828R69
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