米金融・債券市場＝国債価格が上昇、好調な7年債入札受け

[ニューヨーク 26日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 16時49分 97*03.50 2.6402% 柄) 前営業日終 96*16.00 2.6700% 値 10年債(指標銘柄 16時43分 98*04.50 1.8299% ) 前営業日終 97*25.00 1.8700% 値 5年債(指標銘柄 16時43分 100*04.00 1.3491% ) 前営業日終 99*27.63 1.4030% 値 2年債(指標銘柄 15時10分 100*00.00 0.8750% ) 前営業日終 99*29.25 0.9180% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月 164*18.00 163*19.00 限 Tノート先物6月 129*28.50 129*15.00 限 米金融・債券市場は、国債価格が上昇した。280億ドルの7年債入札が堅調な結果 に終わり、債券需要が高まった。 10年債 価格は10/32高。利回りは1.833%と、前日終盤から 4ベーシスポイント(bp)低下した。 2年債利回り が4bp低下して0.875%、5年債利回り は 5bp下がって1.352%。前日はそれぞれ10週間ぶりの高水準をつけていた。 市場関係者の1人は、米国債の利回りは投資妙味があると海外投資家らに評価された との見方を示す。 米国債利回りが前の2取引日に上昇しており、安値拾いの買いも入ったとの声も聞か れた。 BMOキャピタルマーケッツ(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、アーロン・コ リ氏は「米連邦準備理事会(FRB)が早期利上げに踏み切る可能性はないとの見方も一 部にある」と話した。 4月の耐久財受注統計はまちまちの内容となった。受注は前月比3.4%増えたが、 民間設備投資の先行指標が3カ月連続で減少した。 新規失業保険申請件数が予想を超える大きな改善となったほか、4月の中古住宅販売 仮契約指数は約10年ぶりの高水準を記録した。 CMEグループのフェドウォッチによると、金利先物市場が織り込む、6月14━1 5日の利上げ確率は前日の34%から26%に低下した。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.75 (+1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 10.75 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread -3.25 (+1.50) U.S. 10-year dollar swap spread -14.25 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -48.50 (+0.50)