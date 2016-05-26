米金融・債券市場＝国債価格が上昇、好調な7年債入札受け

［ニューヨーク ２６日 ロイター］ - 米東部時間 価格 利回り コード ３０年債（指標銘 16時49分 97*03.50 2.6402% 柄） 前営業日終 96*16.00 2.6700% 値 1０年債（指標銘柄 16時43分 98*04.50 1.8299% ） 前営業日終 97*25.00 1.8700% 値 ５年債（指標銘柄 16時43分 100*04.00 1.3491% ） 前営業日終 99*27.63 1.4030% 値 ２年債（指標銘柄 15時10分 100*00.00 0.8750% ） 前営業日終 99*29.25 0.9180% 値 清算値 前日終値 コード Ｔボンド先物6月 164*18.00 163*19.00 限 Ｔノート先物6月 129*28.50 129*15.00 限 米金融・債券市場は、国債価格が上昇した。２８０億ドルの７年債入札が堅調な結果 に終わり、債券需要が高まった。 １０年債 価格は１０／３２高。利回りは１．８３３％と、前日終盤から ４ベーシスポイント（ｂｐ）低下した。 ２年債利回り が４ｂｐ低下して０．８７５％、５年債利回り は ５ｂｐ下がって１．３５２％。前日はそれぞれ１０週間ぶりの高水準をつけていた。 市場関係者の１人は、米国債の利回りは投資妙味があると海外投資家らに評価された との見方を示す。 米国債利回りが前の２取引日に上昇しており、安値拾いの買いも入ったとの声も聞か れた。 ＢＭＯキャピタルマーケッツ（ニューヨーク）の金利ストラテジスト、アーロン・コ リ氏は「米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が早期利上げに踏み切る可能性はないとの見方も一 部にある」と話した。 ４月の耐久財受注統計はまちまちの内容となった。受注は前月比３．４％増えたが、 民間設備投資の先行指標が３カ月連続で減少した。 新規失業保険申請件数が予想を超える大きな改善となったほか、４月の中古住宅販売 仮契約指数は約１０年ぶりの高水準を記録した。 ＣＭＥグループのフェドウォッチによると、金利先物市場が織り込む、６月１４━１ ５日の利上げ確率は前日の３４％から２６％に低下した。 ＜ドル・スワップ・スプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.75 (+1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 10.75 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread -3.25 (+1.50) U.S. 10-year dollar swap spread -14.25 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -48.50 (+0.50)