UPDATE 1-アジア通貨動向（27日）＝週間で上昇の見込み、ＦＲＢ議長の講演が焦点

(内容を更新しました) [シンガポール 27日 ロイター] - 大半のアジア新興国通貨が買われ、週間で も上昇となる見通し。ただ、この日夜に予定されているイエレン米連邦準備理事会(FR B)議長の講演内容から米国の追加利上げに関する手がかりを得たいとの思惑もあり、上 値は限られている。 ウォン は今週、対米ドルで0.9%高となり、アジア通貨の上昇を主導し た。月末を控えて国内輸出業者の決済需要が増えた。 台湾ドル は2週間以上ぶり高値。株高を好感した。今週は対米ドルで0.7 %上昇した。 インドルピー は週間で0.6%上昇。資金流出の懸念が後退した。 シンガポールドル は同0.5%高。 インドネシアルピア は同0.3%高。中銀が25日、6月中の追加利下げの 可能性を示唆したことから債券が買われ、通貨も上昇した。 タイバーツ とフィリピンペソ はそれぞれ0.1%高で推移してい る。 イエレンFRB議長は米ハーバード大学ラドクリフ研究所主催の会合で、グレゴリー ・マンキュー同大学教授と対談する予定。講演は1715GMT(日本時間28日午前2 時15分)から開始する。 メイバンク(シンガポール)の外為ストラテジスト、クリストファー・ウォン氏は「 講演の間、マーケットはこう着するだろう」と述べ、「バランスの取れた内容になり、サ プライズはほとんどないだろう。経済指標はかなり弾力的であり、利上げは段階的なもの になるとの見方を繰り返すとみられ、次の利上げに関しては具体的な時期を示さないので はないか」と予想した。 0400GMT(日本時間午後1時)時点で、現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 109.91 109.76 -0.14 Sing dlr 1.3744 1.3735 -0.07 Taiwan dlr 32.512 32.576 +0.20 Korean won 1179.10 1180.40 +0.11 Baht 35.63 35.61 -0.07 Peso 46.700 46.690 -0.02 Rupiah 13570 13602 +0.24 Rupee 67.07 67.17 +0.15 Ringgit 4.0790 4.0815 +0.06 Yuan 6.5585 6.5599 +0.02 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 109.91 120.30 +9.45 Sing dlr 1.3744 1.4177 +3.15 Taiwan dlr 32.512 33.066 +1.70 Korean won 1179.10 1172.50 -0.56 Baht 35.63 36.00 +1.04 Peso 46.70 47.06 +0.77 Rupiah 13570 13785 +1.58 Rupee 67.07 66.15 -1.37 Ringgit 4.0790 4.2935 +5.26 Yuan 6.5585 6.4936 -0.99