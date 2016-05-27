［東京 ２７日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Friday, 27 May, 2016---------------------------------------- ●海外● ◇イベント 17:15 イエレン米ＦＲＢ議長がハーバード大学ラドクリフ研究所主催会合でグレゴリー・マンキュー同大学教授（経済学）と対談・受賞式に出席 Ｇ７首脳会議（伊勢志摩サミット）（最終日、三重県志摩市賢島） Monday, 30 May, 2016---------------------------------------- 1700 日本：鉄連会長会見 ●海外● ◇イベント 00:35 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が講演（ソウル）
◇休場 米国（メモリアルデー）、独、英
Tuesday, 31 May, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1030 日本：２年利付国債の入札発行 1030 日本：３０年利付国債（６月債）の発行予定額等 1245 日本：２年利付国債の入札結果 1515 日本：２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果
●海外● ◇決算予定 フォルクスワーゲン Wednesday, 01 June, 2016---------------------------------------- 0945 日本：花王 社長会見 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1400 日本：債券市場サーベイ（日銀）
●海外● ◇イベント 08:00 アイスランド：中銀金利発表 18:00 米地区連銀経済報告 ＯＥＣＤ閣僚理事会（２日まで） Thursday, 02 June, 2016---------------------------------------- 0800 日本：５月マネタリーベース（日銀） 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：１０年利付国債の入札発行 1030 日本：５年利付国債（６月債）の発行予定額等 1100 シャープ、スマートフォンAQUOS新製品説明会 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：１０年利付国債の入札結果 1515 日本：１０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果
●海外● ◇イベント 11:45 ＥＣＢ理事会（金利発表、ウィーン） 12:30 ＥＣＢ総裁会見 15:00 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 15:30 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁、エコノミック・クラブ・オブ・ニューヨーク主催の昼食会で司会 17:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が講演 ＯＥＣＤ閣僚理事会（最終日） ＯＰＥＣ総会 Friday, 03 June, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見
●海外● ◇イベント 07:45 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済の現状と金融政策について講演（ロンドン） Saturday, 04 June, 2016---------------------------------------- ◇イベント 07:00 メスター米クリーブランド地区連銀総裁がスウェーデン中銀主催会合の討論会に参加（ストックホルム） 米大統領選バージン諸島党員集会（民主）
Sunday, 05 June, 2016----------------------------------------
●海外● ◇イベント スコットランド議会選挙 ペルー大統領選挙決選投票 米大統領選プエルトリコ党員集会（民主） Monday, 06 June, 2016---------------------------------------- ●海外● ◇イベント 06:15 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁がパネルディスカッションに参加（ヘルシンキ） 16:30 イエレン米ＦＲＢ議長が講演
◇休場 韓国
Tuesday, 07 June, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1400 日本：消費活動指数
●海外● ◇イベント 04:30 豪中銀理事会（金利発表） Jun 05:30 インド：中銀金利発表 17:00 米財務省３年債入札 米大統領選 カリフォルニア州予備選 ＊共和党は勝者ほぼ総取り モンタナ州予備選 ＊共和党は勝者総取り ニュージャージー州予備選 ＊共和党は勝者総取り ニューメキシコ州予備選 ノースダコタ州党員集会（民主） サウスダコタ州予備選 ＊共和党は勝者総取り
Wednesday, 08 June, 2016---------------------------------------- 0850 日本：５月貸出・預金動向
●海外● ◇イベント
ブラジル：中銀金利発表 09:00 ポーランド：中銀金利発表 Jun 17:00 米財務省１０年債入札 21:00 ＮＺ：中銀金利発表 （現地時間９日） Thursday, 09 June, 2016---------------------------------------- 0850 日本：５月マネーストック（日銀） 1030 日本：中曽日銀副総裁講演（秋田市） 1400 日本：中曽日銀副総裁会見（秋田市） 1500 日本：５月工作機械受注
●海外● ◇イベント 21:00 ＮＺ：中銀金利発表 （現地時間９日）
韓国：中銀金利発表 Jun 16:00 米資金循環統計（ＦＲＢ） 17:00 米財務省３０年債入札
◇休場 中国、香港、台湾 Friday, 10 June, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本：５月企業物価指数（日銀） 1330 日本：４月第３次産業活動指数
●海外● ◇イベント 10:00 ロシア：中銀金利発表 Jun ◇休場 中国、台湾
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
here?
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
トランプラリーの落とし穴
財政拡張が好感されるトランプ相場が来年末まで続くとは考えにくく、ドル円の年足も陰線になると三菱東京ＵＦＪ銀の内田稔氏は予想。 記事の全文
来年の為替動かすビッグ3
２０１７年の為替相場で注目される筆頭人物は、ムニューチン次期米財務長官だとソニーフィナンシャルＨＤの尾河眞樹氏は指摘。 記事の全文