米金融・債券市場＝国債価格下落、利上げ示唆するＦＲＢ議長の発言受け

[ニューヨーク 27日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 14時05分 96*29.00 2.6503% ) 前営業日終値 97*11.00 2.6290% 10年債(指標銘柄 14時05分 97*30.50 1.8510% ) 前営業日終値 98*06.50 1.8230% 5年債(指標銘柄) 14時05分 99*30.25 1.3864% 前営業日終値 100*05.00 1.3430% 2年債(指標銘柄) 14時05分 99*29.75 0.9106% 前営業日終値 100*00.50 0.8670% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月限 164*10.00 164*18.00 Tノート先物6月限 129*25.50 129*28.50 米金融・債券市場は、国債価格が下落した。経済成長が想定通り継続し雇用創出が続 けば、今後数カ月での利上げは適切になるとのイエレン米連邦準備理事会(FRB)議長 の発言を受け、短期債利回りは急上昇し、長期債利回りとの格差は縮小した。 三菱UFJセキュリティーズ(USA)の米債取引主任、トーマス・ロス氏は「市場 ではイエレン議長の発言が新材料を示すことは期待されていなかったが、イエレン議長に してはややタカ派的な発言が出た」と語った。 ただ、来週30日がメモリアルデーの祝日で3連休となることもあり、市場の反応は 限られた。連休を控え、米債市場はこの日午後2時までの短縮取引となった。 取引終盤、指標10年債 は8/32安、利回りは1.851%。 2年債 と5年債利回り はそろって4ベーシスポイント(bp) 上昇し、それぞれ0.911%、1.386%となった。 朝方発表された第1・四半期の国内総生産(GDP)改定値が年率換算で前期比0. 8%増と、速報値の0.5%増から上方修正されたものの、相場は反応薄だった。市場予 想は0.9%増だった。 CMEグループのフェドウォッチによると、金利先物市場では、FRBが6月14━ 15日の連邦公開市場委員会(FOMC)で34%の確率で利上げを実施するとの見方を 織り込んだ。イエレン議長の発言前は24%、前日は26%となっていた。 米利上げの可能性は高まっているものの、長期債利回りの一段の上昇は見込まれてい ない。アリアンツ・インベストメントUSのバイス・プレジデント、ジョン・ブレデマス 氏は、欧州を中心に海外投資家からの米長期債に対する引き合いが依然堅調なことを指摘 した。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.00 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 11.50 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread -3.25 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread -14.50 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -48.25 (+0.25)