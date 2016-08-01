2日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 経済対策決定 年次経済報告（経済白書）、防衛白書 0850 ７月マネタリーベース 1000 閣議、閣議後会見 1000 全国財務局長会議 1030 １０年利付国債の入札 1030 ３０年利付国債（８月債）の発行予定額等 1245 １０年利付国債の入札結果 1400 ７月消費動向調査 1500 財政資金対民間収支（７月実績、８月見込み） 1500 ７月国内ユニクロ既存店売上高速報（ファーストリテイリング） 1500 三菱自、燃費不正問題の特別調査委員会が報告書提出 1515 １０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 決算：伊藤忠、ホンダ、双日、旭化成、出光興産 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２日（火） 01:30 豪：住宅着工許可件数 Jun 01:30 豪：貿易収支（連邦統計局） Jun 09:00 ユーロ圏：生産者物価指数（統計局） Jun 12:30 米：個人所得・消費支出（商務省） Jun 12:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e ◇イベント 04:30 豪中銀理事会（金利発表） 10:15 カプラン米ダラス地区連銀総裁が講演 "Economic Conditions and Implications for Monetary Policy"（北京） ◇決算予定 ＡＩＧ オフィス・デポ ファイザー プロクター・アンド・ギャンブル（Ｐ＆Ｇ） ＢＭＷ コメルツ銀行