2日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 経済対策決定 年次経済報告(経済白書)、防衛白書 0850 7月マネタリーベース 1000 閣議、閣議後会見 1000 全国財務局長会議 1030 10年利付国債の入札 1030 30年利付国債(8月債)の発行予定額等 1245 10年利付国債の入札結果 1400 7月消費動向調査 1500 財政資金対民間収支(7月実績、8月見込み) 1500 7月国内ユニクロ既存店売上高速報(ファーストリテイリング) 1500 三菱自、燃費不正問題の特別調査委員会が報告書提出 1515 10年利付国債の第II非価格競争入札結果 決算:伊藤忠、ホンダ、双日、旭化成、出光興産 ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) 2日(火) 01:30 豪:住宅着工許可件数 Jun 01:30 豪:貿易収支(連邦統計局) Jun 09:00 ユーロ圏:生産者物価指数(統計局) Jun 12:30 米:個人所得・消費支出(商務省) Jun 12:55 米:週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e ◇イベント 04:30 豪中銀理事会(金利発表) 10:15 カプラン米ダラス地区連銀総裁が講演 "Economic Conditions and Implications for Monetary Policy"(北京) ◇決算予定 AIG オフィス・デポ ファイザー プロクター・アンド・ギャンブル(P&G) BMW コメルツ銀行