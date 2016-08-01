アジア通貨動向（1日）＝元・ウォン・リンギ・台湾ドルが上昇

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［１日 ロイター］ - ０１３６ＧＭＴ（日本時間午前１０時３６分）現在のアジア 新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 102.55 102.04 -0.50 Sing dlr 1.3408 1.3397 -0.08 Taiwan dlr 31.771 31.926 +0.49 Korean won 1112.60 1120.20 +0.68 Baht 34.78 34.82 +0.12 Peso 46.980 47.110 +0.28 Rupiah 13075 13097 +0.17 Rupee 67.02 67.02 +0.00 Ringgit 4.0400 4.0670 +0.67 Yuan 6.6345 6.6401 +0.08 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.55 120.30 +17.31 Sing dlr 1.3408 1.4177 +5.74 Taiwan dlr 31.771 33.066 +4.08 Korean won 1112.60 1172.50 +5.38 Baht 34.78 36.00 +3.51 Peso 46.98 47.06 +0.17 Rupiah 13075 13785 +5.43 Rupee 67.02 66.15 -1.29 Ringgit 4.0400 4.2935 +6.27 Yuan 6.6345 6.4936 -2.12
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