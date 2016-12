UPDATE 1-アジア通貨動向（1日）＝大半が上昇、米利上げ観測後退で

(情報を更新しました) [シンガポール 1日 ロイター] - アジア新興国通貨は大半が上昇。第2・四半 期の米経済成長率が失望を誘う内容だったことを受け、米連邦準備理事会(FRB)の早 期利上げ観測が後退した。 人民元 は小幅上昇。トレーダーによると、中国人民銀行(中央銀行)の委 託を受けた銀行が再び介入を実施したとみられている。 韓国ウォン は2015年6月25日以来の高値。株式市場での海外投資家 の買いが支援している。 台湾ドル も一時0.7%近く上昇し、2015年8月11日以来の高値を付 けた。海外投資家の台湾ドル・台湾株買いのほか、輸出企業の決済需要が背景。 米商務省が7月29日に発表した第2・四半期の国内総生産(GDP)速報値は、前 期比年率で1.2%増となり、伸びは市場予想の2.6%増を大きく下回った。 またダドリー米ニューヨーク連銀総裁は8月1日、米経済へのリスクが残ると指摘し た上で、FRBは利上げを慎重に検討すべきとの認識を示した。 スコシア銀行の為替ストラテジスト、Qi Gao氏はノートで、「向こう数週間のアジア 新興国通貨が、景気刺激策や、より安定した市場センチメントなどの恩恵を受けると引き 続き予想している」とした。特にシンガポールドル 、インドネシアルピアIDR=I D、インドルピー が恩恵を受けるとの見解を示した。 0430GMT(日本時間午後1時30分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 102.40 102.04 -0.35 Sing dlr 1.3382 1.3397 +0.11 Taiwan dlr 31.721 31.926 +0.65 Korean won 1110.20 1120.20 +0.90 Baht 34.73 34.82 +0.26 Peso 46.965 47.110 +0.31 Rupiah 13070 13097 +0.21 Rupee 66.73 67.02 +0.43 Ringgit 4.0245 4.0670 +1.06 Yuan 6.6338 6.6401 +0.09 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.40 120.30 +17.48 Sing dlr 1.3382 1.4177 +5.94 Taiwan dlr 31.721 33.066 +4.24 Korean won 1110.20 1172.50 +5.61 Baht 34.73 36.00 +3.66 Peso 46.97 47.06 +0.20 Rupiah 13070 13785 +5.47 Rupee 66.73 66.15 -0.87 Ringgit 4.0245 4.2935 +6.68 Yuan 6.6338 6.4936 -2.11