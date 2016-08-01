アジア株式市場サマリー（1日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［１日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 2029.61 +13.42 +0.67 2024.71 2031.58 2024.57 前営業日終値 2016.19 台湾 加権指数 9080.71 +96.30 +1.07 9008.74 9080.71 9008.74 前営業日終値 8984.41 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 5587.400 +25.042 +0.45 5562.400 5611.200 5562.400 指数 前営業日終値 5562.358
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