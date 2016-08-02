3日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 内閣改造・党役員人事 0850 日銀決定会合議事要旨（6月15、16日） 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1400 基調的なインフレ率を捕捉するための指標 決算：三井物産、三菱商、富士重、スズキ、アサヒＧＨＤ、サッポロＨＤ、オリン パス ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ３日（水） 01:45 中国：サービス部門ＰＭＩ（財新） Jul 07:50 仏：総合ＰＭＩ改定値 Jul 07:50 仏：サービス部門ＰＭＩ改定値 Jul 07:55 独：総合ＰＭＩ改定値 Jul 07:55 独：サービス部門ＰＭＩ改定値 Jul 08:00 ユーロ圏：サービス部門ＰＭＩ改定値 Jul 08:00 ユーロ圏：総合ＰＭＩ改定値 Jul 08:30 英：サービス部門ＰＭＩ Jul 09:00 ユーロ圏：小売売上高（統計局） Jun 11:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 12:15 米：全米雇用報告（ＡＤＰ） Jul 13:45 米：サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） Jul 13:45 米：製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Jul 14:00 米：ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） Jul ◇イベント 07:30 タイ：中銀金利発表 15:00 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 ＥＣＢ理事会（金利発表なし） ◇決算予定 ＨＳＢＣ ウニクレディト モトローラ・ソリューションズ プルデンシャル・ファイナンシャル ポロ・ラルフローレン テスラ・モーターズ タイム・ワーナー