新規上場日程一覧（2日現在）

* IPOアプリはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ipo をクリックしてご覧にな れます。 * Dealsリーグテーブルはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./apps/DealsLeague をク リックしてご覧になれます。 注）所属部が未定の場合は取引所名 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） マザーズ デファクトスタンダード 3545 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 8/31 110万株・なし(16.5万株) 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 8/23 8/12 大和 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東証ＲＥＩＴ 大江戸温泉リート投資法人 投資証券 3472 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 8/31 17万4200口・なし(8710口) 1口 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 8/22 8/15 野村 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） マザーズ ベイカレント・コンサルティング 6532 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 9/2 5万株・1168.04万株(175.95万株) 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 8/23 8/12 野村 ------------------ ------------------------------------- ----------- ●市場・指定変更、追加上場、テクニカル上場日程一覧 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東証 デザインワン・ジャパン 6048 （上場日） 8/12 （既上場市場） マザーズ ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東証１部・札証 サツドラホールディングス 3544 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 8/16 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東証１部 ダイユー・リックホールディングス 3546 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 9/1 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 名証１部 ユニー・ファミリーマートホールディン 8028 グス （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 9/1 100 （既上場市場） 東証１部 ------------------ ------------------------------------- -----------