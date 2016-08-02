主要決算銘柄／トムソンロイター予想

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３日に決算が発表される主な上場企業のトムソンロイターアナリスト予想コンセンサスは以下の通り。 銘柄 決算期 利益（億円 アナリスト（人 データ ） ） アサヒグループホールディ 2502.T 2016年12月 1403（営業 10 reuters://realtime/ric=2502.T/verb=CompanyData ングス 期 ） サッポロホールディングス 2501.T 2016年12月 195（営業 8 reuters://realtime/ric=2501.T/verb=CompanyData 期 ） 富士重 7270.T 2017年3月期 4593（営業 2 reuters://realtime/ric=7270.T/verb=CompanyData ） 1 スズキ 7269.T 2017年3月期 1857（営業 23 reuters://realtime/ric=7269.T/verb=CompanyData ） 三井物産 8031.T 2017年3月期 910（営業 10 reuters://realtime/ric=8031.T/verb=CompanyData ） オリンパス 7733.T 2017年3月期 930（営業 reuters://realtime/ric=7733.T/verb=CompanyData ） 16 予想コンセンサスは、トムソンロイターのスターマインに基づいています。
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