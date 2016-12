UPDATE 1-アジア通貨動向（2日）＝リンギなど下落、リスク許容度が低下

(内容を更新しました) [シンガポール 2日 ロイター] - アジア通貨市場では、大半 の新興国通貨が下落。米国やアジアで株式相場が下落し、原油価格も軟 調となる中、リスク許容度が低下した。 マレーシアリンギ が下げを主導。原油安により、同国の原 油や天然ガス関連の収入が減るとの懸念が広がった。 半面、ウォン には買いが入った。ソウル株式市場への資 金流入が続いており、通貨は1年1カ月超ぶりの高値となっている。 この日、豪中銀が予想通り政策金利の25ベーシスポイント(bp )引き下げを決めたことで、アジア通貨は弱含んだ。豪州での利下げで 、アジアでも利下げの可能性があるとの観測が強まり、通貨の下落につ ながった。 ただ、アジア新興国では先進国に比べて金利水準が高いため、強気 バイアスは継続するとの見方もある。 東部証券(ソウル)の通貨・債券アナリスト、Yuna Park氏は「ア ジア新興国通貨は、最近の上昇を経て調整のような段階に入っている。 豪中銀が利下げを実施したことにより、アジアでの利下げ観測は強まっ た」と指摘。「ただ、世界では流動性が潤沢となっているほか、米ドル 安もあって、リスクセンチメントは回復する見通しで、アジア通貨を下 支えするだろう」と述べた。 0450GMT(日本時間午後1時50分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 CURRENCIES VS U.S. DOLLAR Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 102.53 102.39 -0.14 Sing dlr 1.3424 1.3421 -0.02 Taiwan dlr 31.639 31.640 +0.00 Korean won 1106.04 1108.00 +0.18 Baht 34.77 34.76 -0.03 Peso 47.010 46.940 -0.15 Rupiah 13085 13070 -0.11 Rupee 66.75 66.74 -0.01 Ringgit 4.0465 4.0215 -0.62 Yuan 6.6482 6.6423 -0.09 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.53 120.30 +17.33 Sing dlr 1.3424 1.4177 +5.61 Taiwan dlr 31.639 33.066 +4.51 Korean won 1106.04 1172.50 +6.01 Baht 34.77 36.00 +3.54 Peso 47.01 47.06 +0.11 Rupiah 13085 13785 +5.35 Rupee 66.75 66.15 -0.89 Ringgit 4.0465 4.2935 +6.10 Yuan 6.6482 6.4936 -2.33