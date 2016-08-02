アジア株式市場サマリー（2日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［ ２日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 2019.03 -10.58 -0.52 2023.55 2026.10 2017.59 前営業日終値 2029.61 台湾 加権指数 9068.76 -11.95 -0.13 9081.06 9086.42 9052.71 前営業日終値 9080.71 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 5540.50 -46.89 -0.84 5587.40 5592.10 5539.30 指数 前営業日終値 5587.39
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