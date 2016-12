米金融・債券市場＝国債利回り上昇、日本の経済対策で需要後退

[ニューヨーク 2日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 17時05分 104*05.00 2.3062% 柄) 前営業日終 105*22.50 2.2370% 値 10年債(指標銘柄 17時05分 100*20.50 1.5541% ) 前営業日終 101*05.00 1.4970% 値 5年債(指標銘柄 17時05分 100*06.00 1.0863% ) 前営業日終 100*11.00 1.0540% 値 2年債(指標銘柄 17時05分 100*04.25 0.6828% ) 前営業日終 100*04.50 0.6790% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月 172*11.00 173*19.00 限 Tノート先物9月 132*17.50 132*25.50 限 米金融・債券市場は、国債利回りが上昇した。日本政府が経済対策を打ち出して国債 利回りが上昇する一方、他国債よりも利回りが比較的高かった米国債への需要が後退した 。 30年債 利回りは一時、2.332%と7月21日以来の高水準を記録 。直近では2.300%にやや戻した。前日終盤は2.237%だった。 10年債利回り は一時、6取引日ぶり高水準となる1.573%をつけ た。直近では1.544%。 日銀が金融刺激策を強化せず、政府が財政刺激策を打ち出したことに失望感が広がっ たとの声も聞かれた。 この日、米国債利回りは終盤にかけて、取引時間中の高水準からやや下がった。米景 気への懸念が根強く、7月雇用統計の発表を5日に控え、安全資産とされる米国債に一部 需要が戻った。 市場関係者の1人は、第2・四半期の米国内総生産(GDP)速報値が市場予想を下 回ったことなども、利回りを押し下げたと指摘した。 2年債利回り は直近で0.679%、一時は取引時間中の高水準、0.7 06%をつける場面もあった。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 24.00 2.50 U.S. 3-year dollar swap spread 18.75 1.50 U.S. 5-year dollar swap spread 3.25 1.00 U.S. 10-year dollar swap spread -11.00 0.00 U.S. 30-year dollar swap spread -46.75 -1.00