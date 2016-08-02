〔表〕7月の米自動車販売台数は前年比0.7％増、年率1788万台

［２日 ロイター］ - 主要自動車メーカーが発表した７月の米自動車販売は、前年 同月比０．７％増加し、季節調整済みの年率換算で１７８８万台となった。 年率換算の販売台数は、米商務省が提供した季節調整係数を用いて算出した数字。 July '16 July '15 PCT CHNG Total industry 1,522,297 1,511,261 0.7 Total car 609,247 669,195 -9.0 Total truck 913,050 842,066 8.4 季節調整済、年率（１００万台） July '16 July '15 Domestic car 5.16 5.78 Domestic truck 9.10 8.41 Import car 1.93 2.04 Import truck 1.69 1.36 Total 17.88 17.59 主要メーカーの実質販売台数：乗用車および小型トラック AUTOMAKER JULY '16 JULY '15 PCT CHNG 1 General Motors 267,258 272,512 -1.9 2 Ford Motor 216,479 222,731 -2.8 3 Toyota Motor^^ 214,233 217,181 -1.4 4 Fiat Chrysler 180,727 180,124 0.3 5 Honda Motor Co^^^ 152,799 146,324 4.4 6 Nissan^ 132,475 130,872 1.2 7 Hyundai 75,003 71,013 5.6 8 Kia 59,969 56,311 6.5 9 Subaru 52,093 50,517 3.1 10 Mercedes/Smart 32,288 30,130 7.2 11 BMW 30,551 32,161 -5.0 12 Volkswagen 28,758 31,300 -8.1 13 Mazda Motor Co 27,915 27,157 2.8 14 Audi 18,364 17,654 4.0 15 Jaguar Land Rover 9,200 6,253 47.1 16 Volvo 8,584 5,619 52.8 17 Mitsubishi 7,890 7,868 0.3 18 Porsche 4,304 4,730 -9.0 TOTAL 1,518,890 1,510,457 0.6 ^インフィニティ部門の販売台数も含む ^^レクサスの販売台数も含む ^^^アキュラの販売台数も含む （注：企業提出データ、およびロイター集計）