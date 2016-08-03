TOP NEWS* 海外トップニュース（3日）

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［３日 ロイター］ - ◆海外トップニュース > ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値、7月は53.2に上昇 英国と対照的 > ドイツポスト、長距離バス会社を売却へ 第2四半期は過去最高益 > 英スタンチャート、上期は9.94億ドルの黒字 営業費用が減少 > 複数の金融政策ツール活用、信用の妥当な伸びを維持＝中国人民銀 > 英豪系リオ・ティントの上期基礎利益は47％減、12年ぶり低水準 > ＥＣＢが社債買い入れ状況を公表、2割がマイナス金利 > 独コンチネンタルの第2四半期、予想以上の増益 通年目標引き上げ > 独2年債入札、平均利回りマイナス0.6％ > 6月のユーロ圏小売売上高、前月比横ばい > スペイン7月サービス業ＰＭＩは54.1に低下、33カ月連続で50超え > イタリアの7月サービス部門ＰＭＩは52.0、市場予想上回る > エミレーツ航空機がドバイ空港に不時着、乗客乗員は全員無事
> 〔アングル〕-深刻なリオの大気汚染、「きれいな空気で五輪」の約束守られず > 〔BREAKINGVIEWS〕中国が検討するＩＰＯ規則厳格化、外資系銀行締め付けか > 〔BREAKINGVIEWS〕トランプ氏、確定申告書非公表なら支持率に打撃も > 〔BREAKINGVIEWS〕伊インテーザの資本は健全、モンテ・パスキと一線画す > 〔BREAKINGVIEWS〕独コメルツ銀、将来に明るさ灯す材料なし > 〔焦点〕「滴滴」のウーバー中国事業買収、他の配車アプリの手本となるか > 〔アングル〕中国の鉄道市場、外資系企業締め出しの動き強まる > 〔ロイター調査〕インドネシアの第2四半期ＧＤＰ、前期から小幅加速か
> 英サービス部門ＰＭＩ、7月は47.4 2009年3月以来の低水準 > 7月ドイツ総合部門ＰＭＩ改定値、年初来高水準 > 7月の仏サービスＰＭＩ改定値が50を回復、攻撃のダメージは残る > タイ中銀、政策金利を1.50％に据え置き 予想通り > 英ＨＳＢＣ、上期税前利益が29％減 下期に最大25億ドルの自社株買い > 仏ソジェンの第2四半期は8％増益、予想上回る > ブラジル経済、五輪効果ないが今年後半には回復の兆し＝ＵＢＳ > 7月の香港不動産販売、前月比9％減＝土地登記統計 > 中国、金利と銀行預金準備率引き下げの適切な時期を模索へ > 世界Ｍ＆Ａは低調推移へ、英ＥＵ離脱めぐる不透明感で＝調査
> 中国、石油化学業界の過剰生産能力を削減へ 外資のＭ＆Ａ促す > 英豪系リオ・ティントの上期は47％減益、12年ぶりの低水準 > タイ中銀、政策金利を1.50％に据え置き > 仏保険大手アクサ、上期純利益は4％増 予想には届かず > 台湾当局、米ウーバーに市場撤退命令の見通し > 7月のロシアサービスＰＭＩ、2013年2月以来の高水準 > 独産業ロボットのクーカ、第2四半期は7％減収・ＥＢＩＴ11％減 > 英ＨＳＢＣ、上期税前利益が29％減 英・香港の景気減速が打撃 > 仏クレディ・アグリコル、第2四半期は増益 組織変更計画を発表 > 仏ソジェン、第2四半期は8％増益 ビザ・ヨーロッパ株売却で > 来年の中国販売、小型車減税終了で軟化見通し＝ＶＷ現地部門トップ > 日産自、7月の中国自動車販売は前年比＋8.9％ > 世界Ｍ＆Ａは低調推移へ、英ＥＵ離脱めぐる不透明感で＝調査 > 「ポケモンＧＯ」、スポンサー企業拡大へ＝開発企業ＣＥＯ > インド7月サービス部門ＰＭＩは上昇、3カ月ぶり高水準 > 乳製品国際価格指数は6.6％上昇、供給過剰解消へ＝ＮＺフォンテラ > 中国当局、保険会社にリスク精査指示＝財新 > 英の離脱、厳しい形なら市場は激しく反応へ＝アイルランド中銀総裁
> 自動車メーカーと規制当局、米排ガス規制の将来像で意見戦わせる > 共和党員の米ＨＰのＣＥＯ、民主党候補クリントン氏を支持＝米紙 > 7月英小売価格の下落率、昨年8月以来最小＝ＢＲＣ > 英首相、ＥＵ離脱後見据えた産業戦略の策定に着手 > 北朝鮮による中距離ミサイル2発の発射を確認＝米軍 > 北朝鮮、弾道ミサイル1発を西部から東岸沖に向け発射＝韓国軍 > BUZZ-米主要企業の第3四半期、0.3％増益見通し 従来予想から悪化 > 財新の7月中国サービス部門ＰＭＩ、51.7に低下 4カ月ぶり雇用縮小 > 中国、金利と銀行預金準備率引き下げの適切な時期を模索へ > 米長期債投資、「強気派」が減少＝ＪＰモルガン調査 > 北朝鮮、弾道ミサイル1発発射 中距離「ノドン」の可能性 > インスタグラム、画像が1日で消える機能導入 スナップチャットに対抗 > 大統領弾劾裁判の進行に十分な証拠、ブラジル上院特別委が報告書 > 米バイオジェン、メルクとアラガンが買収に関心と報道 > 第3四半期英成長はマイナス、リセッション確率50％＝ＮＩＥＳＲ > 外国人の中国オンショア債保有、6月は2年超ぶりの大幅増加
> 米共和党の内部対立深まる、トランプ氏の米兵遺族中傷問題で > 米ＰＩＭＣＯ旗艦ファンド、7月は約2億ドル流出 前月より小幅 > クリントン氏のリード拡大、トランプ氏に8％ポイント差＝調査 > 独ＢＭＷ、米環境保護局がディーゼル車17年モデルの販売承認 > 7月米自動車販売は前年比0.7％増、ＧＭとフォードさえず > 米ＡＩＧ、4─6月はコスト低下で6.3％増益 収益指標が改善 > 仏ルノー、ブラジルで2新モデルを生産＝ゴーンＣＥＯ > 米原油先物、清算値で40ドル割れ 4月以来初 > 現時点で9月利上げの可能性排除せず＝米アトランタ連銀総裁 > 〔表〕7月の米自動車販売台数は前年比0.7％増、年率1788万台 > 〔表〕7月の米自動車販売台数トップ20車種
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