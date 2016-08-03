4日の国内・海外経済指標と行事予定

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(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 岩田日銀副総裁が講演（横浜市） 1030 １０年物価連動国債の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 １０年物価連動国債の入札結果 1430 岩田日銀副総裁が会見（横浜市） 1515 １０年物価連動国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 決算：トヨタ、 国際帝石、ニコン、サントリーＢＦ、キリンＨＤ、ＪＸＨＤ、いす ゞ、三菱地所、ヤマハ発 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ４日（木） 01:30 豪：小売売上高（連邦統計局） Jun 11:30 米：企業人員削減数（チャレンジャー社） Jul 12:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 14:00 米：製造業新規受注（商務省） Jun 14:00 米：耐久財受注改定値（商務省） Jun ◇イベント 08:00 ＥＣＢ月報 10:15 カプラン米ダラス地区連銀総裁、上海でのイベントで質疑応答に参加 11:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Aug 11:00 英金融政策委員会の議事要旨 Aug 11:00 英中銀インフレ報告 ◇決算予定 マイケル・コース リンクトイン エヌビディア シマンテック バイアコム ジンガ
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