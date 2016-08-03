〔情報ＢＯＸ〕第3次安倍再改造内閣の閣僚

［東京 ３日 ロイター］ - 菅義偉官房長官は３日午後の記者会見で、第３次安倍 再改造内閣の閣僚名簿を発表した。 ・内閣総理大臣 安倍晋三 ・内閣法第九条の第一順位指定大臣（副総理） 財務大臣 内閣府特命担当大臣（金融・デフレ脱却） 麻生太郎 ・総務大臣 高市早苗 ・法務大臣 金田勝年 ・外務大臣 岸田文雄 ・文部科学大臣 松野博一 ・厚生労働大臣 塩崎恭久 ・農林水産大臣 山本有二 ・経済産業大臣 世耕弘成 ・国土交通大臣 石井啓一 ・環境大臣 山本公一 ・防衛大臣 稲田朋美 ・内閣官房長官 菅義偉 ・国家公安委員長 松本純 ・復興大臣 今村雅弘 ・五輪担当大臣 丸川珠代 ・沖縄・北方担当大臣 鶴保庸介 ・地方創生担当大臣 山本幸三 ・経済再生担当大臣 石原伸晃 ・一億総活躍 働き方改革 拉致問題担当大臣 加藤勝信