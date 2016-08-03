７月ＢＲＩＣs株・定期分配型・ＲＥＩＴファンド＝リッパー

［東京 ３日 ロイター］ - ７月末ＢＲＩＣｓ関連ファンド （国内籍）（追加型と単位型の合算） 純資産残高（億円） 前月比（％ 資金純流出額（億円 ） ） ブラジル株ファンド 1218.71 5.0 -34.84 ロシア・東欧株ファンド 428.06 3.2 -2.68 インド株ファンド 5307.35 10.4 104.9 中国株ファンド 1757.96 6.0 -14.67 ＢＲＩＣｓ株ファンド 1034.57 7.0 -8.74 合計 9746.65 8.2 43.97 ７月末定期分配型ファン 純資産残高（億円） 前月比（％ 資金純流出額（億円 ド ） ） 373806.94 2.9 702.59 ７月末ＲＥＩＴファンド 純資産残高（億円） 前月比（％ 資金純流出額（億円 ） ） 130423.94 4.7 2157.34 参考データ ブラジル／ボベスパ株価指数 ブラジルレアル ／円 ＲＴＳ指数 ドル／円 ムンバイＳＥＮＳＥＸ指数 ユーロ／円 東証ＲＥＩＴ指数 インドルピー／ 円 米ＲＥＩＴ指数 MSCI US REIT Ind ex 欧州不動産関連証券指数 FTSE EPRA/NAREIT Europe Index 上海総合指数 ＣＳＩ３００指数 ハンセン指数 ハンセン中国企業株指数（Ｈ株 指数）