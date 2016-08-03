７月ＢＲＩＣs株・定期分配型・ＲＥＩＴファンド＝リッパー

Investing |
［東京 ３日 ロイター］ - ７月末ＢＲＩＣｓ関連ファンド （国内籍）（追加型と単位型の合算） 純資産残高（億円） 前月比（％ 資金純流出額（億円 ） ） ブラジル株ファンド 1218.71 5.0 -34.84 ロシア・東欧株ファンド 428.06 3.2 -2.68 インド株ファンド 5307.35 10.4 104.9 中国株ファンド 1757.96 6.0 -14.67 ＢＲＩＣｓ株ファンド 1034.57 7.0 -8.74 合計 9746.65 8.2 43.97 ７月末定期分配型ファン 純資産残高（億円） 前月比（％ 資金純流出額（億円 ド ） ） 373806.94 2.9 702.59 ７月末ＲＥＩＴファンド 純資産残高（億円） 前月比（％ 資金純流出額（億円 ） ） 130423.94 4.7 2157.34 参考データ ブラジル／ボベスパ株価指数 ブラジルレアル ／円 ＲＴＳ指数 ドル／円 ムンバイＳＥＮＳＥＸ指数 ユーロ／円 東証ＲＥＩＴ指数 インドルピー／ 円 米ＲＥＩＴ指数 MSCI US REIT Ind ex 欧州不動産関連証券指数 FTSE EPRA/NAREIT Europe Index 上海総合指数 ＣＳＩ３００指数 ハンセン指数 ハンセン中国企業株指数（Ｈ株 指数）
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
トランプラリーの落とし穴
財政拡張が好感されるトランプ相場が来年末まで続くとは考えにくく、ドル円の年足も陰線になると三菱東京ＵＦＪ銀の内田稔氏は予想。 記事の全文
来年の為替動かすビッグ3
２０１７年の為替相場で注目される筆頭人物は、ムニューチン次期米財務長官だとソニーフィナンシャルＨＤの尾河眞樹氏は指摘。 記事の全文