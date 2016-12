UPDATE 1-アジア通貨動向（3日）＝総じて軟調、日銀に緩和打ち止め観測

(内容を更新しました。) [シンガポール 3日 ロイター] - アジア新興国通貨は総じて 軟調。日銀が追加緩和を行わないとの見方を受け、アジアの高利回り通 貨への需要が後退している。 原油安でマレーシアの原油・ガス収入が減るとの懸念からマレーシ アリンギ が0.8%下げている。 韓国ウォン も軟調。市場筋は、韓国外為当局が2日にウ ォン高阻止の目的で10億ドルを超える規模の介入を行ったとみている 。 インドネシアルピア は一時1週間ぶり安値を記録。ただ、 国債価格が上昇する中、下げ幅は限定されている。 日本政府は2日、新たな経済対策案として13兆5000億円程度 の財政措置を承認した。一方、日銀の追加緩和が打ち止めになるとの見 方が浮上している。 それでもアナリストは、米連邦準備理事会(FRB)による利上げ 判断が後ずれするとの観測を背景に米ドルが対主要通貨で6週間ぶり安 値付近で推移する中、アジア新興国通貨は下支えされているとみる。 サムスン・フューチャーズの調査責任者は「FRBが金融を引き締 めない可能性があるとの見方を投資家が維持する限り、流動性を要因と した(アジア新興国通貨の)上昇は続く可能性がある」と指摘した。 0455GMT(日本時間午後1時55分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 CURRENCIES VS U.S. DOLLAR Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.05 100.90 -0.15 Sing dlr 1.3406 1.3403 -0.02 Taiwan dlr 31.697 31.680 -0.05 Korean won 1113.32 1110.00 -0.30 Baht 34.79 34.75 -0.13 Peso 47.000 46.960 -0.09 Rupiah 13115 13095 -0.15 Rupee 66.77 66.73 -0.05 Ringgit 4.0620 4.0300 -0.79 Yuan 6.6284 6.6299 +0.02 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.05 120.30 +19.05 Sing dlr 1.3406 1.4177 +5.75 Taiwan dlr 31.697 33.066 +4.32 Korean won 1113.32 1172.50 +5.32 Baht 34.79 36.00 +3.47 Peso 47.00 47.06 +0.13 Rupiah 13115 13785 +5.11 Rupee 66.77 66.15 -0.92 Ringgit 4.0620 4.2935 +5.70 Yuan 6.6284 6.4936 -2.03