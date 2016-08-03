〔需給情報〕日経225は野村が売り越しトップ＝3日先物手口

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［東京 ３日 ロイター］ - 日本取引所が公表している先物取引手口情報（日中） によると、３日の市場では、日経２２５期近で野村が売り越しトップ、ドイツが買い越し トップとなった。 一方、ＴＯＰＩＸ期近ではシティグループが売り越しトップ、ＢＮＰパリバが買い越 しトップとなった。 日経225先物取引手口情報（日中） 1 2016年08月03日 16年09月限 売り 買い 差し引き 野村 3764 2016 -1748 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 2301 1072 -1229 UBS 601 0 -601 ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ 595 0 -595 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 2815 2288 -527 ﾏﾈｯｸｽ 1413 899 -514 楽天 1419 1165 -254 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 5721 5524 -197 SBI証 1061 937 -124 JP ﾓﾙｶﾞﾝ 1268 1221 -47 松井 627 607 -20 みずほ証券 630 629 -1 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 773 798 25 岡三 625 663 38 大和 648 720 72 日産 621 843 222 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 584 941 357 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ 0 530 530 SMBC日興 0 540 540 ｿｼｴﾃｼﾞｪﾈﾗﾙ 4479 5094 615 ABNｸﾘｱ 18426 20305 1879 ﾄﾞｲﾂ 1023 2967 1944 日経225先物取引手口情報（日中） 2 2016年08月03日 16年12月限 売り 買い 差し引き ｿｼｴﾃｼﾞｪﾈﾗﾙ 82 6 -76 ABNｸﾘｱ 155 116 -39 日産 7 7 0 GMOｸﾘｯｸ 2 3 1 大和 0 1 1 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 0 2 2 立花 0 2 2 ﾏﾈｯｸｽ 2 6 4 松井 16 22 6 楽天 23 29 6 SBI証 15 23 8 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 16 38 22 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 0 63 63 日経225ミニ先物取引手口情報（日中） 1 2016年08月03日 16年08月限 売り 買い 差し引き ABNｸﾘｱ 12746 11205 -1541 松井 1204 197 -1007 ﾅﾃｨｸｼｽ 700 0 -700 楽天 1950 1802 -148 日産 115 0 -115 SBI証 2905 2817 -88 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 1055 979 -76 ﾏﾈｯｸｽ 596 521 -75 IB証券 246 171 -75 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 593 532 -61 GMOｸﾘｯｸ 161 142 -19 岡三 75 59 -16 だいこう 53 46 -7 立花 101 101 0 むさし 133 143 10 ひびき 0 33 33 大和 0 41 41 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 245 346 101 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 57 256 199 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 8867 9177 310 みずほ証券 230 1680 1450 ｿｼｴﾃｼﾞｪﾈﾗﾙ 1694 3524 1830 日経225ミニ先物取引手口情報（日中） 2 2016年08月03日 16年09月限 売り 買い 差し引き ABNｸﾘｱ 250719 241957 -8762 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 3083 0 -3083 野村 7984 4923 -3061 SBI証 25291 22530 -2761 みずほ証券 6569 4169 -2400 楽天 16038 13771 -2267 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 19317 17925 -1392 GMOｸﾘｯｸ 5869 4927 -942 岡三 10302 9442 -860 ﾏﾈｯｸｽ 4505 4060 -445 広田 3109 2830 -279 松井 26665 26509 -156 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 4175 4057 -118 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 5818 6250 432 日産 3717 4681 964 JP ﾓﾙｶﾞﾝ 3178 4569 1391 ｿｼｴﾃｼﾞｪﾈﾗﾙ 65085 67574 2489 大和 0 3455 3455 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 4009 8523 4514 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 36686 41577 4891 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 8983 17467 8484 TOPIX先物取引手口情報（日中） 1 2016年08月03日 16年09月限 売り 買い 差し引き ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ 1539 0 -1539 UBS 1702 485 -1217 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 4024 3079 -945 野村 2346 1576 -770 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ 1459 801 -658 IB証券 387 0 -387 大和 427 151 -276 ABNｸﾘｱ 14784 14666 -118 JP ﾓﾙｶﾞﾝ 1822 1751 -71 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 1347 1324 -23 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 2103 2095 -8 日産 338 339 1 岡三 294 343 49 広田 230 313 83 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 0 175 175 SMBC日興 0 211 211 みずほ証券 754 1057 303 三菱UFJM 210 555 345 ﾄﾞｲﾂ 1268 1929 661 ｿｼｴﾃｼﾞｪﾈﾗﾙ 5972 7191 1219 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 7924 9145 1221 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 438 2253 1815 TOPIX先物取引手口情報（日中） 2 2016年08月03日 16年12月限 売り 買い 差し引き 出来ず 出来ず 出来ず
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