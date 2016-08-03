TOP NEWS* 海外オーバーナイトニュース（4日）

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◆経済・政治・社会関連ニュース > 米金融・債券市場＝国債底堅く、雇用統計発表控え > シカゴ日経平均先物（3日） > 米国株式市場＝小幅高、原油値上がりでエネルギー株堅調 > 低インフレ状態、長期間の低金利維持可能＝米ミネアポリス連銀総裁 > 欧州市場サマリー（3日） > 米原油先物3％高で40ドル台回復、米ガソリン在庫大幅減を好感 > 年内1度の利上げが適切になり得る＝米シカゴ連銀総裁 > 米ＦＲＢ、リバースレポで680.8億ドル吸収 > ユーロ圏金融・債券市場＝ドイツ国債底堅く、順調な2年債入札結果受け > 米7月ＩＳＭ非製造業総合指数が低下、新規受注は昨年10月以来の高水準 > 香港のビットコイン取引所で盗難、被害額7200万ドル 相場急落 > イタリアの銀行、危機に瀕せず脅威でない＝パドアン財務相 > ＮＹ外為市場＝ドル反発、米雇用統計前にポジション調整 > 米国株式市場＝小幅高、原油値上がりでエネルギー株堅調 > 欧州株式市場＝ほぼ横ばい、ＦＣＡと銀行株は買われる > ロンドン株式市場＝続落、3週間ぶりの安値 > 米住宅ローン申請指数3.5％低下、新規は2月下旬以来の低水準 > 国連安保理が3日に協議、北朝鮮のミサイル発射で＝外交筋 > 訂正（発表者側の申し出）-英ＥＵ離脱決定、来年の経済成長率1.2％ポイント押し下げ＝研究所 > 米原油在庫、141.3万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：136.3万バレル減） > 米財務省、四半期入札予定を発表 利付債発行規模据え置きへ > 7月の米サービスＰＭＩ改定値は51.4＝マークイット > ＴＰＰは必須、農家には丁寧に説明して理解得たい＝世耕経産相 > 米国株式市場・序盤＝ほぼ変わらず、堅調なＡＤＰ雇用報告が原油安の影響を相殺 > 稲田防衛相、就任会見で慎重姿勢 靖国参拝の明言避ける > 中国ＮＤＲＣ、声明から金利・銀行預金準備率引き下げめぐる文言削除 > 原発、規制委が基準に適合と判断すれば再稼働進める＝世耕経産相 > 靖国参拝は心の問題、行くとか行かないとか言うべきでない＝稲田防衛相 > 7月米ＡＤＰ民間雇用者数は17.9万人増 > ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値、7月は53.2に上昇 英国と対照的 > 東南アジア株式＝大半が下落、日銀の緩和策めぐり懸念 > 新内閣も経済最優先、デフレ脱却へ政府・日銀で政策総動員＝首相 > 米住宅ローン申請指数は526.8、前週は545.8＝米抵当銀行協会 > エミレーツ航空機がドバイ空港に不時着、乗客乗員は全員無事 > 複数の金融政策ツール活用、信用の妥当な伸びを維持＝中国人民銀 > ＥＣＢが社債買い入れ状況を公表、2割がマイナス金利
◆企業関連ニュース > 英ネクスト、5─7月売上微増 現時点でブレグジットの影響なし > ２１世紀フォックス、4─6月は7.1％増収 > BUZZ-外株：エナジー・トランスファーとスノコ急上昇、保有株売却で > 欧州委、リバティとボーダフォンの蘭事業統合を条件付き承認 > BUZZ-外株：米航空部品スピリット約7％高、エアバスとの契約調印を好感 > 米Ｗファーゴ、英ＥＵ離脱決定による深刻な影響見られず > 伊ウニクレディト、自己資本比率が低下 6月末時点で10.33％ > ＦＲＢ、ゴールドマンに制裁金3630万ドル 機密情報の無許可使用で > 米バイオジェン、買収提案受けていない 身売りも検討せず＝関係筋 > BUZZ-外株：米保険ジェンワースが30％急騰、好決算受け > BUZZ-外株：米３Ｄシステムズ20％高、第2四半期調整後利益が予想上回る > 米ノーブル・エナジー、通年販売量見通し引き上げ 掘削効率改善 > アラガン、医薬品販売部門アンダをテバに売却へ 5億ドル > BUZZ-外株：米クロックス大幅安、厳しい売上高見通しを嫌気 > ウォルマート、ｅコマースのジェット・コム買収に向け交渉＝ＷＳＪ > BUZZ-外株：米バイオジェン下落、アラガンが買収に関心示さずとの報道で > 米デルファイ、第2四半期利益予想やや上回る 北米・欧州・アジア堅調 > 米アポロ、第2四半期利益が予想大きく上回る ＰＥ投資好調 > BUZZ-外株：米ツイッターに買い、マイクロソフト前ＣＥＯらが買収に関心とのうわさで > カナダ電子商取引ショッピファイ、4━6月損失は予想ほど膨らまず > 米石油オクシデンタル、16年生産は予想レンジ上限見込む > BUZZ-外株：米ＡＩＧ、好決算受け7.4％高 目標株価引き上げ相次ぐ > 米タイム・ワーナー、第2四半期利益予想上回る フールー株式取得を発表 > 韓国サムスン電子、ＦＣＡの自動車部品事業買収に向け協議＝報道 > 米ヒューマナ、第2四半期は28％減益 オバマケア事業縮小への準備金計上 > ケイトスペード、4─6月利益は予想割れ・通期見通し下方修正 株価急落 > オフィス・デポ、今後3年で新たに300店舗閉鎖へ 第2四半期は減収 > ドイツポスト、長距離バス会社を売却へ 第2四半期は過去最高益 > 英スタンチャート、上期は9.94億ドルの黒字 営業費用が減少 > 英豪系リオ・ティントの上期基礎利益は47％減、12年ぶり低水準 > BUZZ-外株：フィアット・クライスラーが8％高、サムスン電子が事業買収に関心との報道 > スズキ、4―6月期営業益7.2％増 インドで高採算の四輪車販売拡大
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