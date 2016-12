7月末国内公募投信残高は前月比3.2％増の88兆円、1383億円の流入超

[東京 12日 ロイター] - 投資信託協会によると、7月末の国内公募投信の純 資産残高は、前月比3.2%増の88兆8037億円。資金フローはプラス1383億円 だった。 単位:億円 2016年7月 2016年6月 対前月増 % 減 総 合 計 a 設定 50,326 58,243 △ 7,917 △ 13.6 b 解約 47,545 55,860 △ 8,315 △ 14.9 解約率 5.5 6.1 - - c 償還 1,399 5,543 △ 4,145 △ 74.8 解約・償還 48,943 61,403 △ 12,460 △ 20.3 d 差引 1,383 △ 3,159 4,542 - e 運用等増減 26,023 △ 48,174 74,197 - 収益分配(△) 6,459 4,253 2,205 51.9 d+e 資産増減 27,406 △ 51,334 78,739 - 純資産総額 888,037 860,631 27,406 3.2 ファンド数 5,953 5,929 24 - 株 式 投 信 a 設定 21,733 27,139 △ 5,406 △ 19.9 b 解約 19,652 19,271 381 2.0 解約率 2.7 2.5 - - c 償還 349 335 14 4.2 解約・償還 20,001 19,606 395 2.0 d 差引 1,732 7,532 △ 5,801 - e 運用等増減 26,023 △ 48,171 74,195 - 収益分配(△) 6,458 4,253 2,205 51.9 d+e 資産増減 27,755 △ 40,639 68,394 - 純資産総額 769,162 741,406 27,755 3.7 ファンド数 5,830 5,803 27 - 公 社 債 投 信 a 設定 28,593 31,105 △ 2,512 △ 8.1 b 解約 27,893 36,589 △ 8,696 △ 23.8 解約率 23.4 28.2 - - c 償還 1,049 5,208 △ 4,159 △ 79.9 解約・償還 28,942 41,796 △ 12,855 △ 30.8 d 差引 △ 349 △ 10,692 10,343 - e 運用等増減 △ 1 △ 3 2 - 収益分配(△) 1 1 0 0.9 d+e 資産増減 △ 350 △ 10,695 10,345 - 純資産総額 118,875 119,225 △ 350 △ 0.3 ファンド数 123 126 △ 3 -