7月末私募投信残高は前月比3.7％増の68兆円＝投資信託協会

[東京 12日 ロイター] - 単位:億円 2016年7月 2016年6月 対前月増 % 減 総合計(私募) a 設定 26,515 27,730 △ 1,215 △ 4.4 b 解約 10,586 12,921 △ 2,335 △ 18.1 解約率 1.6 2.0 - - c 償還 236 563 △ 327 △ 58.1 解約・償還 10,822 13,484 △ 2,662 △ 19.7 d 差引 15,693 14,246 1,447 - e 運用等増減 8,784 △ 9,856 18,640 - 収益分配(△) - - - - d+e 資産増減 24,477 4,390 20,087 - 純資産総額 686,250 661,772 24,477 3.7 ファンド数 4,481 4,416 65 - 株式投信(私募) a 設定 23,866 24,587 △ 721 △ 2.9 b 解約 9,843 11,583 △ 1,740 △ 15.0 解約率 1.6 1.9 - - c 償還 186 442 △ 256 △ 57.8 解約・償還 10,029 12,025 △ 1,996 △ 16.6 d 差引 13,837 12,562 1,274 - e 運用等増減 8,801 △ 10,126 18,927 - 収益分配(△) - - - - d+e 資産増減 22,638 2,436 20,201 - 純資産総額 649,765 627,127 22,638 3.6 ファンド数 3,924 3,882 42 - 公社債投信(私募) a 設定 2,649 3,143 △ 494 △ 15.7 b 解約 743 1,338 △ 595 △ 44.5 解約率 2.1 4.1 - - c 償還 50 121 △ 72 △ 59.1 解約・償還 793 1,459 △ 667 △ 45.7 d 差引 1,856 1,684 173 - e 運用等増減 △ 17 270 △ 287 - 収益分配(△) - - - - d+e 資産増減 1,839 1,954 △ 114 - 純資産総額 36,485 34,645 1,839 5.3 ファンド数 557 534 23 -