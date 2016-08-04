アジア株式市場サマリー（4日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［４日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 2000.90 +6.11 +0.31 2006.08 2006.48 1994.73 前営業日終値 1994.79 台湾 加権指数 9024.71 +23.00 +0.26 9009.29 9035.25 8972.31 前営業日終値 9001.71 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 5475.800 +10.083 +0.18 5465.700 5509.200 5465.700 指数 前営業日終値 5465.717
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