UPDATE 1-アジア通貨動向（4日）＝上昇、株高に追随　英中銀会合に注目

(内容を更新しました) [シンガポール 4日 ロイター] - アジア新興国通貨は域内の 株高に追随し、総じて上昇。市場では、この日予定されるイングランド 銀行(英中央銀行)の金融政策委員会(MPC)に注目が集まっている 。 韓国ウォン は、ソウル株式市場で海外投資家が再び買い 越しに転じるなか上昇。 マレーシアリンギ も上昇。原油価格が反発し、同国の石油 ・ガス収入をめぐる懸念が緩和している。 英中銀はこの日、欧州連合(EU)離脱問題によって景気後退に陥 るのを防ぐため、2009年以降で初めて政策金利を引き下げると予想 されている。 ただ一部のアナリストは、先週の日銀のように政策が市場の期待に 届かない可能性もあると指摘する。 コモンウェルス銀行(シンガポール)のアジア通貨ストラテジスト は「英中銀への市場の期待は非常に高い。日銀や、安倍晋三首相(の財 政措置)のケースのように市場が突然のショックに見舞われる可能性が ある」とし、失望が広がれば、アジア新興国通貨・債券に打撃となると の見方を示した。 市場ではまた、5日発表の米雇用統計も注目される。7月の非農業 部門雇用者数は18万人増が見込まれている。 0350GMT(日本時間午後0時50分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.23 101.25 +0.02 Sing dlr 1.3417 1.3412 -0.04 Taiwan dlr 31.692 31.750 +0.18 Korean won 1113.77 1117.60 +0.34 Baht 34.96 34.95 -0.02 Peso 47.010 47.030 +0.04 Rupiah 13142 13120 -0.17 Rupee 66.95 66.99 +0.06 Ringgit 4.0440 4.0560 +0.30 Yuan 6.6370 6.6365 -0.01 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.23 120.30 +18.84 Sing dlr 1.3417 1.4177 +5.66 Taiwan dlr 31.692 33.066 +4.34 Korean won 1113.77 1172.50 +5.27 Baht 34.96 36.00 +2.99 Peso 47.01 47.06 +0.11 Rupiah 13142 13785 +4.89 Rupee 66.95 66.15 -1.19 Ringgit 4.0440 4.2935 +6.17 Yuan 6.6370 6.4936 -2.16