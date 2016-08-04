新規上場日程一覧（4日現在）

Markets |
* IPOアプリはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ipo をクリックしてご覧にな れます。 * Dealsリーグテーブルはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./apps/DealsLeague をク リックしてご覧になれます。 注）所属部が未定の場合は取引所名 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） マザーズ デファクトスタンダード 3545 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 8/31 110万株・なし(16.5万株) 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 8/23 8/12 大和 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東証ＲＥＩＴ 大江戸温泉リート投資法人 投資証券 3472 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 8/31 17万4200口・なし(8710口) 1口 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 8/22 8/15 野村 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） マザーズ ベイカレント・コンサルティング 6532 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 9/2 5万株・1168.04万株(175.95万株) 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 8/23 8/12 野村 ------------------ ------------------------------------- ----------- ●市場・指定変更、追加上場、テクニカル上場日程一覧 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東証１部 ローツェ 6323 （上場日） 8/10 （既上場市場） 東証２部 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東証１部 オンリー 3376 （上場日） 8/10 （既上場市場） 東証２部 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東証 デザインワン・ジャパン 6048 （上場日） 8/12 （既上場市場） マザーズ ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東証１部・札証 サツドラホールディングス 3544 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 8/16 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東証１部 ダイユー・リックホールディングス 3546 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 9/1 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 名証１部 ユニー・ファミリーマートホールディン 8028 グス （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 9/1 100 （既上場市場） 東証１部 ------------------ ------------------------------------- -----------
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
トランプラリーの落とし穴
財政拡張が好感されるトランプ相場が来年末まで続くとは考えにくく、ドル円の年足も陰線になると三菱東京ＵＦＪ銀の内田稔氏は予想。 記事の全文
来年の為替動かすビッグ3
２０１７年の為替相場で注目される筆頭人物は、ムニューチン次期米財務長官だとソニーフィナンシャルＨＤの尾河眞樹氏は指摘。 記事の全文