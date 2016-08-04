〔需給情報〕日経225期近はＡＢＮクリアが売り越しトップ＝4日先物手口

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［東京 ４日 ロイター］ - 日本取引所が公表している先物取引手口情報（日中） によると、４日の市場では、日経２２５期近でＡＢＮクリアが売り越しトップ、野村が買 い越しトップとなった。 一方、ＴＯＰＩＸ期近ではＵＢＳが売り越しトップ、ドイツが買い越しトップとなっ た。 日経225先物取引手口情報（日中） 1 2016年08月04日 16年09月限 売り 買い 差し引き ABNｸﾘｱ 23310 19806 -3504 みずほ証券 2706 933 -1773 UBS 747 0 -747 松井 688 0 -688 ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ 598 0 -598 三木 489 0 -489 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 2835 2463 -372 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 1272 913 -359 楽天 1721 1363 -358 日産 1101 777 -324 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 4854 4593 -261 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 1050 953 -97 JP ﾓﾙｶﾞﾝ 777 686 -91 岡三 722 694 -28 ｿｼｴﾃｼﾞｪﾈﾗﾙ 5099 5079 -20 SBI証 1539 1808 269 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 684 958 274 ﾄﾞｲﾂ 1310 1634 324 IB証券 0 600 600 SMBC日興 0 757 757 ﾏﾈｯｸｽ 945 1750 805 三菱UFJM 0 931 931 大和 0 2597 2597 野村 1609 4619 3010 日経225先物取引手口情報（日中） 2 2016年08月04日 16年12月限 売り 買い 差し引き 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 64 18 -46 SBI証 53 16 -37 楽天 33 14 -19 日産 10 3 -7 松井 18 12 -6 ｿｼｴﾃｼﾞｪﾈﾗﾙ 38 32 -6 GMOｸﾘｯｸ 2 0 -2 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 2 0 -2 証券ｼﾞｬﾊﾟﾝ 2 1 -1 岡三 1 1 0 だいこう 1 1 0 ﾏﾈｯｸｽ 2 2 0 IB証券 2 3 1 岩井ｺｽﾓ 0 1 1 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 0 2 2 大和 2 12 10 ﾅﾃｨｸｼｽ 0 20 20 ABNｸﾘｱ 169 261 92 日経225ミニ先物取引手口情報（日中） 1 2016年08月04日 16年08月限 売り 買い 差し引き 楽天 2822 2273 -549 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 8748 8312 -436 SBI証 3327 2953 -374 ﾏﾈｯｸｽ 667 558 -109 IB証券 175 117 -58 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 492 442 -50 日産 106 57 -49 立花 34 0 -34 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 1072 1040 -32 松井 221 191 -30 岡三 103 79 -24 GMOｸﾘｯｸ 117 113 -4 大和 48 47 -1 むさし 175 179 4 だいこう 56 60 4 光世 28 49 21 みずほ証券 170 220 50 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 181 439 258 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 0 275 275 ABNｸﾘｱ 15515 15973 458 ｿｼｴﾃｼﾞｪﾈﾗﾙ 1869 2544 675 日経225ミニ先物取引手口情報（日中） 2 2016年08月04日 16年09月限 売り 買い 差し引き ABNｸﾘｱ 277302 270879 -6423 SBI証 29786 24177 -5609 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 43128 38546 -4582 松井 31034 26910 -4124 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 21892 18447 -3445 大和 3212 0 -3212 ﾄﾞｲﾂ 2743 0 -2743 楽天 19372 17037 -2335 日産 6278 4593 -1685 GMOｸﾘｯｸ 9942 9079 -863 ﾏﾈｯｸｽ 5260 4480 -780 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 3431 3131 -300 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 4229 4349 120 岡三 7851 8083 232 JP ﾓﾙｶﾞﾝ 5210 5894 684 ｿｼｴﾃｼﾞｪﾈﾗﾙ 62654 65022 2368 みずほ証券 0 2746 2746 東海東京 0 2886 2886 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 4112 10115 6003 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 8930 15089 6159 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 6079 12455 6376 野村 3096 12807 9711 TOPIX先物取引手口情報（日中） 1 2016年08月04日 16年09月限 売り 買い 差し引き UBS 1828 499 -1329 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 11046 9859 -1187 JP ﾓﾙｶﾞﾝ 2113 1227 -886 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ 1101 625 -476 三菱UFJM 788 542 -246 みずほ証券 878 670 -208 ABNｸﾘｱ 16693 16490 -203 IB証券 162 0 -162 日産 380 280 -100 野村 1855 1815 -40 広田 192 161 -31 岡三 295 296 1 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 1619 1661 42 SMBC日興 188 352 164 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 1025 1227 202 ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ 0 414 414 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 2328 2794 466 ｿｼｴﾃｼﾞｪﾈﾗﾙ 6031 6685 654 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 382 1083 701 大和 220 1299 1079 ﾄﾞｲﾂ 855 2134 1279 TOPIX先物取引手口情報（日中） 2 2016年08月04日 16年12月限 売り 買い 差し引き 出来ず 出来ず 出来ず
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