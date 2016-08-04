TOP NEWS* 海外オーバーナイトニュース（5日）

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◆経済・政治・社会関連ニュース > 英中銀が09年以来の利下げ、国債購入枠拡大 社債も買い入れへ > 英中銀、マイナス金利導入の意図ない＝カーニー総裁 > 英中銀総裁の会見要旨 > ポンド急落・英国債利回りは過去最低、英中銀の緩和受け > 英利下げ受けポンド下落、米雇用統計控えドル指数堅調＝ＮＹ外為市場 > 英中銀利下げこうみる：財政政策との協調不可欠＝労働党・影の財務相 > 英中銀利下げこうみる：金融政策に限界、政府との連携密に＝オールド・ミューチュアル > 英中銀利下げこうみる：追加措置講じる余地ある＝ＪＰモルガン > 英中銀利下げこうみる：「あらゆる手段」尽くす方針明確に示す＝銀行協会 > 英中銀利下げこうみる：単なる象徴、ＥＵ離脱の不透明性に中銀対応できず＝センタンス元中銀融政策委員 > 英中銀、各行の自己資本算出基準緩和 景気下支え狙う > ＮＹ外為市場＝ポンド急落、英中銀が利下げとＱＥ再開決定 > 米国株式市場＝小動き、雇用統計発表控え様子見ムード > 欧州株式市場＝上昇、英利下げで一段高 > ロンドン株式市場＝反発、英利下げを好感 > 英中銀は「あらゆる手段」を尽くす姿勢示した＝銀行協会 > 米失業保険申請26.9万件、予想上回るも雇用の底堅さ続く > 米金融・債券市場＝短・中期債中心に利回り低下、英利下げ受け > シカゴ日経平均先物（4日） > 米ＦＲＢ、スワップ協定に基づく週間資金供給額は9.3億ドル > 米国株式市場＝小動き、雇用統計発表控え様子見ムード > 米金融・債券市場＝短・中期債中心に利回り低下、英利下げ受け > 米ＣＰ発行残高、昨年12月以来の低水準＝ＦＲＢ統計 > 米ＦＲＢ、105億ドルの政府機関ＭＢＳ買い入れ＝ＮＹ連銀 > 英中銀総裁の会見要旨 > 欧州市場サマリー（4日） > 米ＦＲＢ、リバースレポで502.6億ドル吸収 > ユーロ圏金融・債券市場＝利回り低下、英中銀の政策決定受け > 米経済成長率、第3四半期は＋3.7％＝アトランタ連銀ＧＤＰナウ > プーチン大統領、9月上旬に安倍首相と会談へ＝報道官 > 米30年住宅ローン金利低下、3年ぶり低水準に接近＝フレディマック > 米製造業新規受注、6月は2カ月連続減 予想は上回り企業支出の安定化示唆 > 訂正-シドニー株式市場・引け＝小反発 > 米国株式市場・序盤＝ほぼ横ばい、英中銀利下げと軟調な米指標受け > 中国の成長目標が意味するところは債務比率の上昇＝ダラス連銀総裁 > 経済支援のため金融政策用いることは適切＝ハモンド英財務相 > 訂正-〔アングル〕「アベノミクスの成果」に黄信号、来年度予算の財源探し難航も > 迎撃ミサイルの能力向上へ、来年度概算要求に計上＝稲田防衛相 > 東南アジア株式＝上昇、英中銀の利下げ観測で > インド、ＧＳＴは来年4月導入可能 税率18％議論は時期尚早＝高官 > 〔IFR:SWAPS〕スティープ継続、10yに受け、TL縮小

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