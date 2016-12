UPDATE 1-米金融・債券市場＝短・中期債中心に利回り低下、英利下げ受け

(レートを更新しました) [ニューヨーク 4日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 17時05分 105*10.50 2.2533% ) 前営業日終値 104*15.00 2.2920% 10年債(指標銘柄 17時04分 101*03.50 1.5025% ) 前営業日終値 100*24.00 1.5420% 5年債(指標銘柄) 17時04分 100*14.75 1.0299% 前営業日終値 100*08.50 1.0700% 2年債(指標銘柄) 16時58分 100*06.50 0.6469% 前営業日終値 100*05.00 0.6710% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 173*05.00 172*05.00 Tノート先物9月限 132*30.50 132*18.50 米金融・債券市場では、イングランド銀行(英中央銀行、BOE)が7年ぶりの利下 げを決定したこと受け、短・中期債を中心に利回りが低下した。 10年債 利回りは一時1.484%、30年債 利回りは2. 233%と、ともに3日ぶりの低水準を付けた。このほか2年債 、3年債US3 YT=RR、5年債 はそれぞれ約3週間ぶりの低水準を付けている。 英中銀はこの日、政策金利を25ベーシスポイント(bp)引き下げ、過去最低の0 .25%とすると同時に、国債買い入れ枠をこれまでの3750億ポンドから4350億 ポンドに600億ポンド拡大。欧州連合(EU)離脱決定によって揺らいでいる安定性の 回復に向け「必要とされるあらゆる行動を取る」方針を鮮明にした。 これを受け、英10年債 利回りは0.639%と過去最低を記録したほ か、英ポンドは8日ぶり安値を付けた。 FTNフィナンシャルの金利ストラテジスト、ジム・ボーゲル氏は「米資産は利回り が高いというだけでなく、米ドルがより安定し、かつ上昇しているということでも投資家 にとり魅力的な存在となっている」としている。 RBSの米金利ストラテジスト、ジョン・ブリッグス氏は、翌日に7月の米雇用統計 発表を控えていなければ、米国債利回りはより大きく下げていた可能性があると指摘。一 部アナリストは、今回の雇用統計の結果次第で米利上げのタイミングをめぐる市場予測が 変わる可能性もあるとの見方を示している。 ロイターが実施したエコノミスト調査では7月は非農業部門雇用者数の18万人増が 予想されている。6月は28万7000人増加していた。 CMEのフェッドウォッチによると、FF金利先物のこの日の水準は連邦準備理事会 (FRB)が年内に利上げを実施する確率が33%であることを示す水準となっている。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 26.25 0.50 U.S. 3-year dollar swap spread 20.50 0.50 U.S. 5-year dollar swap spread 5.00 1.00 U.S. 10-year dollar swap spread -11.00 -0.25 U.S. 30-year dollar swap spread -46.75 0.00