［東京 ５日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Monday, 08 August, 2016---------------------------------------- 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（７月中：指定報告機関ベース） 0850 日本：日銀金融政策決定会合における主な意見（７月２８・２９日分） 0850 日本：７月貸出・預金動向（日銀） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行
1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1400 日本：イオン ミャンマーでの展開について会見
Tuesday, 09 August, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本：７月マネーストック（日銀） 1030 日本：３０年利付国債の入札発行 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 1245 日本：３０年利付国債の入札結果 1500 日本：７月工作機械受注 1515 日本：３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果
●海外● ◇イベント 05:30 インド：中銀金利発表 17:00 米財務省３年債入札
◇休場 シンガポール（ナショナルデー）
Wednesday, 10 August, 2016---------------------------------------- 0850 日本：７月企業物価指数（日本） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（１７日入札分） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（１８日入札分） 1030 日本：５年利付国債の（８月債）の発行予定額等 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1330 日本：６月第３次産業活動指数
●海外● ◇イベント 17:00 米財務省１０年債入札 スティーブンス豪中銀総裁が講演
Thursday, 11 August, 2016----------------------------------------
●海外● ◇イベント 21:00 ＮＺ：中銀金利発表 01:00 韓国：中銀金利発表 08:00 フィリピン：中銀金利発表 15:00 米財務省インフレ指数連動５年債入札条件 17:00 米財務省３０年債入札 Friday, 12 August, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース）
●海外● ◇休場 タイ Tuesday, 16 August, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見
●海外● ◇イベント 01:30 豪中銀理事会議事要旨 16:30 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演
◇決算予定 ホームデポ
Wednesday, 17 August, 2016----------------------------------------
●海外● ◇イベント 17:00 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が講演 18:00 米ＦＯＭＣ議事要旨発表
◇休場 インドネシア（独立記念日）
Thursday, 18 August, 2016----------------------------------------
●海外● ◇イベント 17:00 米財務省インフレ指数連動５年債入札 20:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が経済見通しについて講演
Friday, 19 August, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見
●海外● ◇イベント 07:00 インドネシア：中銀金利発表
◇休場 インド
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
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