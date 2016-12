UPDATE 1-アジア通貨動向（5日）＝上昇、英利下げで地域の高利回りに注目

(内容を更新しました) [シンガポール 5日 ロイター] - アジア通貨市場では、大半 の新興国通貨が上昇。週間でもプラスとなる見通しだ。イングランド銀 行(英中央銀行、BOE)が4日に7年ぶりの利下げを行い、アジアに おける利回りの相対的な高さが注目された。他方で、投資家はこの後発 表される7月の米雇用統計に関心を寄せている。 台湾ドル は0.5%高で、昨年8月11日以来の高値圏。 株式市場への資金流入や、輸出企業による決済需要が背景となった。週 間では1.1%高。 マレーシアリンギ も高い。6月の輸出が予想外の増加をみ せた上、原油価格がオーバーナイトで上昇したことがリンギ買いにつな がった。 ウォン は株高を好感して上昇し、1ドル=1110ウォ ンちょうどの高値を抜ける勢い。トレーダーらによると、ウォンの一段 の上昇を食い止めようとする外為当局による売りがみられるという。 インドルピー は今週0.3%高。上院で3日、長年にわた り政治問題となっていたGST法案が可決された。 現代フューチャーズの外国為替アナリスト、Jung Sung-yoon氏は「 英中銀の打ち出した政策は予想より積極的で、世界の景気刺激策に対す る不満を緩和した」と指摘。「今晩発表される7月の米非農業部門雇用 者数が順調で、かつ20万人増を下回れば、アジア新興国通貨を含むリ スク資産はさらにサポートされるだろう」と述べた。 0520GMT(日本時間午後2時20分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 CURRENCIES VS U.S. DOLLAR Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.10 101.22 +0.12 Sing dlr 1.3407 1.3422 +0.11 Taiwan dlr 31.567 31.710 +0.45 Korean won 1110.90 1114.00 +0.28 Baht 34.82 34.93 +0.32 Peso 46.975 47.020 +0.10 Rupiah 13117 13135 +0.14 Rupee 66.83 66.91 +0.12 Ringgit 4.0330 4.0490 +0.40 Yuan 6.6468 6.6426 -0.06 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.10 120.30 +18.99 Sing dlr 1.3407 1.4177 +5.74 Taiwan dlr 31.567 33.066 +4.75 Korean won 1110.90 1172.50 +5.55 Baht 34.82 36.00 +3.40 Peso 46.98 47.06 +0.18 Rupiah 13117 13785 +5.09 Rupee 66.83 66.15 -1.02 Ringgit 4.0330 4.2935 +6.46 Yuan 6.6468 6.4936 -2.30