UPDATE 1-アジア通貨動向（10日）＝上昇、ウォンが高い

[シンガポール 10日 ロイター] - アジア通貨は上昇。第2・四半期の米労働 生産性が3四半期連続の落ち込みとなったことを受けて、ドルや米国債利回りが下落した ことが背景。 市場では、米国企業が最近の堅調な雇用ペースを維持できるか疑問視する声が出てい る。 ウォン は約15カ月ぶりの高値。心理的な節目となる1ドル=1100ウ ォンを超えてウォン高が進んでいる。株式市場への資金流入が支援要因。 台湾ドル も13カ月ぶり高値。株式市場への資金流入や輸出業者の買いが背 景。 ウォンは1.3%高の1ドル=1091.8ウォン。海外ファンドが一段の上昇を見 越して買いを入れている。 市場関係者によると、韓国当局はウォン高抑制に向けた介入を実施しているもようだ が、介入規模は小さいという。 ソウルの市場関係者は「世界的なリスク選好を踏まえると、当局は積極的な介入を見 送るだろう。最終的には1080ウォン、1050ウォンまでドルが下落する可能性もあ る」と述べた。 台湾ドルは0.8%高。台湾中銀は介入を見送っているという。海外勢は4営業日連 続で台湾株を買い越している。 マレーシアリンギ も1.0%上昇し、約3週間ぶりの高値。マレーシア国債 が総じて上昇していることが支援要因。 *0410GMT(日本時間午後1時10分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.31 101.90 +0.58 Sing dlr 1.3393 1.3437 +0.33 Taiwan dlr 31.213 31.455 +0.78 Korean won 1092.10 1106.10 +1.28 Baht 34.76 34.96 +0.59 Peso 46.775 46.850 +0.16 Rupiah 13115 13130 +0.11 Rupee 66.68 66.84 +0.24 Ringgit 3.9920 4.0280 +0.90 Yuan 6.6467 6.6601 +0.20 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.31 120.30 +18.74 Sing dlr 1.3393 1.4177 +5.85 Taiwan dlr 31.213 33.066 +5.94 Korean won 1092.10 1172.50 +7.36 Baht 34.76 36.00 +3.58 Peso 46.78 47.06 +0.61 Rupiah 13115 13785 +5.11 Rupee 66.68 66.15 -0.79 Ringgit 3.9920 4.2935 +7.55 Yuan 6.6467 6.4936 -2.30