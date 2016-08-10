アジア株式市場サマリー（10日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［１０日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 2044.64 +0.86 +0.04 2043.03 2049.36 2039.86 前営業日終値 2043.78 台湾 加権指数 9200.42 +45.34 +0.50 9160.94 9200.42 9131.63 前営業日終値 9155.08 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 5543.700 -8.848 -0.16 5552.500 5552.500 5513.200 指数 前営業日終値 5552.548
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