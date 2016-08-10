TOP NEWS* 海外オーバーナイトニュース（11日）

* アプリで最新記事をご覧になる場合は reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/topnews をクリックして下さい
* ジャンル別の海外ニュースは関連コンテンツでご覧ください ◆海外トップニュース > 米共和党員の約2割、トランプ氏の撤退望む 党内の亀裂鮮明に > 中国で住宅ローン急拡大は「持続可能でない」＝中国国際金融 > ＥＵ市場のメンバーシップ維持は、英ＧＤＰ４％分の価値＝ＩＦＳ > 米求人件数、6月は11万件増 解雇件数は14年9月以来の低水準 > 米財政収支、7月は1130億ドルの赤字 前年比24％減 > 英中銀国債買い入れ、3日目は順調 来週の成否試金石に > 米10年債入札、応札倍率2.43倍 前月の約7年ぶり低水準から上昇 > デルタ航空のシステム障害、10日中に復旧の見通し 同日は300便超欠航 > ウォルマートのメキシコ事業、衣料小売チェーンを売却へ 8.5億ドル＝関係筋 > シェーク・シャック、第2四半期既存店売上高は予想下回る 株価9％安 > 独アディダス、2017年に米ロボット工場で靴の生産開始へ > 米ボーイング、787型機増産は需要踏まえ決定＝ＣＦＯ > 米ウェンディーズ、第2四半期既存店売上高が予想下回る 外食不振 > 米マイケル・コース、第1四半期既存店売上高が予想以上に減少
◆経済・政治・社会関連ニュース > ＮＹ市場サマリー（10日） > 米国株式市場＝反落、原油安でエネルギー株に売り > 中南米金融市場＝レアル7日続伸、ブラジル株反落 > ニュージーランド中銀、0.25％利下げ 最低1回の追加利下げ示唆 > 五輪＝体操男子個人総合、内村が逆転で連覇 > 新興国市場サマリー（10日） > 〔表〕ＮＹ外為市場＝対ドル／各国通貨相場（10日） > 米金融・債券市場＝国債価格が上昇、好調な10年債入札が下支え > ＮＹ外為市場＝薄商いのなかドル下落、早くも26日のＦＲＢ議長講演に注目 > シカゴ日経平均先物（10日） > 欧州株式市場＝6日ぶり反落、決算軟調のノボザイムズやエーオンに売り > ロンドン株式市場＝5日続伸、金融株に買い > 中国で住宅ローン急拡大は「持続可能でない」＝中国国際金融 > ＥＵ市場のメンバーシップ維持は、英ＧＤＰ４％分の価値＝ＩＦＳ > マイナス利回りの国債、世界的にやや減少 日本国債利回り上昇で＝フィッチ > 米財政収支、7月は1130億ドルの赤字 前年比24％減 > 英中銀国債買い入れ、3日目は順調 来週の成否試金石に > 米10年債入札、応札倍率2.43倍 前月の約7年ぶり低水準から上昇 > 米ＦＲＢ、リバースレポで801.7億ドル吸収 > 欧州市場サマリー（10日） > ユーロ圏金融・債券市場＝利回り低下、前日の英中銀国債買い入れ未達受け > 米求人件数、6月は11万件増 解雇件数は14年9月以来の低水準 > 米共和党員の約2割、トランプ氏の撤退望む 党内の亀裂鮮明に > 米住宅ローン申請指数、4週ぶりに上昇＝抵当銀行協会 > 米原油在庫、105.5万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：102.5万バレル減） > サウジ産油量が7月は過去最高、イラン・イラクも増産＝ＯＰＥＣ月報 > 米国株式市場・序盤＝ほぼ横ばい、一服商状 > 英国の企業活動と個人消費、7月はＥＵ離脱決定受け鈍化＝中銀調査 > サウジ産油量、7月は過去最高 市場シェア維持優先を示唆 > 中国の江蘇省、外資に妥当な利益を地元に残すよう要請＝新聞 > 東南アジア株式＝まちまち、慎重姿勢目立つ > 中国商業銀行の不良債権、6月末時点は11年ぶり高水準 > 7月のノルウェーコアＣＰＩは前年比＋3.7％、利下げ観測後退 > 〔ロイター調査〕第2四半期のタイＧＤＰ、前期比+0.5％に鈍化か > アジア株式市場サマリー（10日）
◆企業関連ニュース > デルタ航空のシステム障害、10日中に復旧の見通し 同日は300便超欠航 > ウォルマートのメキシコ事業、衣料小売チェーンを売却へ 8.5億ドル＝関係筋 > シェーク・シャック、第2四半期既存店売上高は予想下回る 株価9％安 > 独アディダス、2017年に米ロボット工場で靴の生産開始へ > エトナのヒューマナ買収差し止め訴訟、審理期日12月5日に > 仏ＰＳＡ、英国で値上げ ＥＵ離脱決定受けたポンド安に対応 > 米ボーイング、787型機増産は需要踏まえ決定＝ＣＦＯ > 米ウェンディーズ、第2四半期既存店売上高が予想下回る 外食不振 > 米マイケル・コース、第1四半期既存店売上高が予想以上に減少 > ブラジル航空機メーカーのエンブラエル、株主が集団訴訟 > 中国ＬｅＥｃｏ、ＥＶ生産工場を建設へ 18億ドル > 米手カーギル、3─5月期は8期連続減収 最終損益は黒字転換 > 中国大型スーパーのサン・アート、上期は2.7％減益 > BUZZ-外株：米ラルフ・ローレン上昇、第1四半期決算予想上回る > BUZZ-外株：米イエルプ上昇、予想外の黒字決算受け > BUZZ-外株：米サンパワー、寄り前取引で急落 目標株価引き下げ相次ぐ > BUZZ-外株：製薬大手ペリゴ下落、予想下回る決算や通年見通し引き下げ > ＪＤドット・コム、第2四半期収入は自社予想と一致 伸び鈍化見通し > 中国ＣＯＳＣＯ、ギリシャ・ピレウス港の株式51％取得
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
為替動かした人物トップ10
２０１６年のドル円相場に影響を与えた人物トップ１０の１位はトランプ氏で異論はないだろうと三菱ＵＦＪＭＳ証券の植野大作氏は指摘。 記事の全文
モンテパスキ救済策の不安
伊政府の救済策では、今後の経済動向次第でモンテ・パスキの不良債権が増加するリスクが拭えないと野村総研の井上哲也氏は指摘。 記事の全文