TOP NEWS* 海外オーバーナイトニュース（11日）

* アプリで最新記事をご覧になる場合は reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/topnews をクリックして下さい

* ジャンル別の海外ニュースは関連コンテンツでご覧ください ◆海外トップニュース > 米共和党員の約2割、トランプ氏の撤退望む 党内の亀裂鮮明に > 中国で住宅ローン急拡大は「持続可能でない」＝中国国際金融 > ＥＵ市場のメンバーシップ維持は、英ＧＤＰ４％分の価値＝ＩＦＳ > 米求人件数、6月は11万件増 解雇件数は14年9月以来の低水準 > 米財政収支、7月は1130億ドルの赤字 前年比24％減 > 英中銀国債買い入れ、3日目は順調 来週の成否試金石に > 米10年債入札、応札倍率2.43倍 前月の約7年ぶり低水準から上昇 > デルタ航空のシステム障害、10日中に復旧の見通し 同日は300便超欠航 > ウォルマートのメキシコ事業、衣料小売チェーンを売却へ 8.5億ドル＝関係筋 > シェーク・シャック、第2四半期既存店売上高は予想下回る 株価9％安 > 独アディダス、2017年に米ロボット工場で靴の生産開始へ > 米ボーイング、787型機増産は需要踏まえ決定＝ＣＦＯ > 米ウェンディーズ、第2四半期既存店売上高が予想下回る 外食不振 > 米マイケル・コース、第1四半期既存店売上高が予想以上に減少

◆経済・政治・社会関連ニュース > ＮＹ市場サマリー（10日） > 米国株式市場＝反落、原油安でエネルギー株に売り > 中南米金融市場＝レアル7日続伸、ブラジル株反落 > ニュージーランド中銀、0.25％利下げ 最低1回の追加利下げ示唆 > 五輪＝体操男子個人総合、内村が逆転で連覇 > 新興国市場サマリー（10日） > 〔表〕ＮＹ外為市場＝対ドル／各国通貨相場（10日） > 米金融・債券市場＝国債価格が上昇、好調な10年債入札が下支え > ＮＹ外為市場＝薄商いのなかドル下落、早くも26日のＦＲＢ議長講演に注目 > シカゴ日経平均先物（10日） > 欧州株式市場＝6日ぶり反落、決算軟調のノボザイムズやエーオンに売り > ロンドン株式市場＝5日続伸、金融株に買い > 中国で住宅ローン急拡大は「持続可能でない」＝中国国際金融 > ＥＵ市場のメンバーシップ維持は、英ＧＤＰ４％分の価値＝ＩＦＳ > マイナス利回りの国債、世界的にやや減少 日本国債利回り上昇で＝フィッチ > 米財政収支、7月は1130億ドルの赤字 前年比24％減 > 英中銀国債買い入れ、3日目は順調 来週の成否試金石に > 米10年債入札、応札倍率2.43倍 前月の約7年ぶり低水準から上昇 > 米ＦＲＢ、リバースレポで801.7億ドル吸収 > 欧州市場サマリー（10日） > ユーロ圏金融・債券市場＝利回り低下、前日の英中銀国債買い入れ未達受け > 米求人件数、6月は11万件増 解雇件数は14年9月以来の低水準 > 米共和党員の約2割、トランプ氏の撤退望む 党内の亀裂鮮明に > 米住宅ローン申請指数、4週ぶりに上昇＝抵当銀行協会 > 米原油在庫、105.5万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：102.5万バレル減） > サウジ産油量が7月は過去最高、イラン・イラクも増産＝ＯＰＥＣ月報 > 米国株式市場・序盤＝ほぼ横ばい、一服商状 > 英国の企業活動と個人消費、7月はＥＵ離脱決定受け鈍化＝中銀調査 > サウジ産油量、7月は過去最高 市場シェア維持優先を示唆 > 中国の江蘇省、外資に妥当な利益を地元に残すよう要請＝新聞 > 東南アジア株式＝まちまち、慎重姿勢目立つ > 中国商業銀行の不良債権、6月末時点は11年ぶり高水準 > 7月のノルウェーコアＣＰＩは前年比＋3.7％、利下げ観測後退 > 〔ロイター調査〕第2四半期のタイＧＤＰ、前期比+0.5％に鈍化か > アジア株式市場サマリー（10日）

◆企業関連ニュース > デルタ航空のシステム障害、10日中に復旧の見通し 同日は300便超欠航 > ウォルマートのメキシコ事業、衣料小売チェーンを売却へ 8.5億ドル＝関係筋 > シェーク・シャック、第2四半期既存店売上高は予想下回る 株価9％安 > 独アディダス、2017年に米ロボット工場で靴の生産開始へ > エトナのヒューマナ買収差し止め訴訟、審理期日12月5日に > 仏ＰＳＡ、英国で値上げ ＥＵ離脱決定受けたポンド安に対応 > 米ボーイング、787型機増産は需要踏まえ決定＝ＣＦＯ > 米ウェンディーズ、第2四半期既存店売上高が予想下回る 外食不振 > 米マイケル・コース、第1四半期既存店売上高が予想以上に減少 > ブラジル航空機メーカーのエンブラエル、株主が集団訴訟 > 中国ＬｅＥｃｏ、ＥＶ生産工場を建設へ 18億ドル > 米手カーギル、3─5月期は8期連続減収 最終損益は黒字転換 > 中国大型スーパーのサン・アート、上期は2.7％減益 > BUZZ-外株：米ラルフ・ローレン上昇、第1四半期決算予想上回る > BUZZ-外株：米イエルプ上昇、予想外の黒字決算受け > BUZZ-外株：米サンパワー、寄り前取引で急落 目標株価引き下げ相次ぐ > BUZZ-外株：製薬大手ペリゴ下落、予想下回る決算や通年見通し引き下げ > ＪＤドット・コム、第2四半期収入は自社予想と一致 伸び鈍化見通し > 中国ＣＯＳＣＯ、ギリシャ・ピレウス港の株式51％取得