米金融・債券市場＝国債価格が上昇、好調な10年債入札が下支え

[ニューヨーク 10日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 105*26.00 2.2316% 前営業日終値 105*07.50 2.2570% 10年債(指標銘柄) 17時05分 101*00.50 1.5126% 前営業日終値 100*23.00 1.5450% 5年債(指標銘柄) 17時05分 100*07.75 1.0748% 前営業日終値 100*02.75 1.1070% 2年債(指標銘柄) 17時05分 100*03.75 0.6900% 前営業日終値 100*02.25 0.7140% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 173*15.00 172*23.00 Tノート先物9月限 132*23.50 132*11.00 米金融・債券市場では国債価格が上昇。好調な10年債入札結果などが相場の支えと なった。 総額230億ドルの10年債入札は、応札倍率が2.43倍となり、2009年3月 以来の低水準となった前回7月の入札の2.33倍から上昇。最高落札利回りは1.50 3%と1.516%から低下し、過去2番目に低い水準となった。外国中銀など間接入札 者の落札比率は72.18%で、6月に記録した過去最高の73.63%に迫った。 こうしたなか、3日目となったイングランド銀行(英中央銀行)の国債買い入れは順 調な結果となり、11億7000万ポンドの買い入れ予定額に対し4.71倍の引き合い があった。買い入れを受け、米国債相場は伸び悩む展開になった。 英中銀の買い入れは前日、2009年以来初めて購入額が予定に届かなかった。ソシ エテ・ジェネラルの米金利ストラテジスト、スバドラ・ラジャパ氏は「各中銀が金融政策 でどれだけ下支えできるのか疑問で、資産買い入れは英国ばかりでなく日本でも限界に近 づいているのではないか」と述べた。 英10年債 利回りは0.523%。米10年債 利回りは1. 512%と3倍高い水準で推移している。ロイターデータによると、双方の利回り格差は 約1%ポイントと2000年6月以来16年ぶりの大きさとなった。 日本の10年国債利回り はマイナス0.099%、独10年債DE10YT=R R利回りはマイナス0.107%で推移しており、こうした状況が比較的利回りの高い米 国債への投資妙味につながっているが、市場では「マイナスの経済リスクを踏まえると、 独、日本国債よりも米国債は割安」(プルデンシャルのロバート・ティップ氏)との声が 聞かれた。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 27.50 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 20.75 (-1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 4.75 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread -11.25 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -47.25 (+0.25)