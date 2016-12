アジア通貨動向（11日）＝ウォンが下落、当局が売り介入との見方

[シンガポール 11日 ロイター] - アジア通貨市場ではウォン が下 落し、心理的な節目となる1ドル=1100ウォン近辺を付けた。トレーダーによると、 通貨当局による「積極的な」ウォン売り介入があったという。 1年3カ月ぶり高値となる1091.8ウォンに上昇した時点では、20億ドル程度 のウォン売りがみられたもようだ。東部証券(ソウル)の通貨・債券アナリスト、Yuna P ark氏は「当局は1100ウォンの水準を防衛し、ウォンの上昇速度を遅らせようとして いたようだ」と述べた。10日以前は、1100ウォンよりウォン安・ドル高となる、2 015年6月以来の安値水準で推移していた。 ただ、Park氏は「世界の潤沢な流動性は引き続き、ウォン建て資産へ向かうとみられ るため、ウォン高基調には変わりがない」と述べた。下期には1060ウォンの高値を付 ける可能性があるという。 マレーシアリンギ は原油安を嫌気して売られた。 シンガポールドル もさえない。政府はこの日、2016年通年の国内総生産 (GDP)成長率予想を従来の1─3%から1─2%へ下方修正した。 0535GMT(日本時間午後2時35分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.42 101.26 -0.16 Sing dlr 1.3435 1.3417 -0.13 Taiwan dlr 31.270 31.225 -0.14 Korean won 1099.30 1095.40 -0.35 Baht 34.80 34.74 -0.17 Peso 46.760 46.750 -0.02 Rupiah 13111 13112 +0.01 Rupee 66.88 66.72 -0.24 Ringgit 4.0150 3.9880 -0.67 Yuan 6.6400 6.6400 -0.00 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.42 120.30 +18.62 Sing dlr 1.3435 1.4177 +5.52 Taiwan dlr 31.270 33.066 +5.74 Korean won 1099.30 1172.50 +6.66 Baht 34.80 36.00 +3.45 Peso 46.76 47.06 +0.64 Rupiah 13111 13785 +5.14 Rupee 66.88 66.15 -1.10 Ringgit 4.0150 4.2935 +6.94 Yuan 6.6400 6.4936 -2.20