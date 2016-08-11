アジア株式市場サマリー（11日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［１１日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 中国 上海総合指数 3002.6376 - 16.1083 - 0.53 3013.6776 3038.0478 3001.1681 前営業日終値 3018.7459 中国 ＣＳＩ３００指 3233.360 -9.981 -0.31 3239.558 3274.026 3232.613 <.CSI30 数 0> 前営業日終値 3243.341 香港 ハンセン指数 22580.55 +88.12 +0.39 22412.31 22689.94 22359.92 前営業日終値 22492.43 香港 ハンセン中国株 9423.34 +107.84 +1.16 9311.17 9479.66 9286.93 指数 前営業日終値 9315.50 韓国 総合株価指数 2048.80 +4.16 +0.20 2042.64 2048.80 2035.25 前営業日終値 2044.64 台湾 加権指数 9131.83 -68.59 -0.75 9168.70 9187.18 9063.81 前営業日終値 9200.42 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 5508.014 -35.697 -0.64 5543.700 5543.700 5483.700 指数 前営業日終値 5543.711
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