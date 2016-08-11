TOP NEWS* 海外トップニュース（11日）

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［１１日 ロイター］ - ◆海外トップニュース > ＥＣＢのマイナス金利には限界＝ＩＭＦエコノミスト > フィリピン中銀、予想通り金利を3％に据え置き > 独アウディの7月販売は前年比2.3％増、「Ａ４」モデルが好調 > ドイツの第2四半期、経済成長は前期比でやや鈍化＝経済省 > 原油市場は下期にタイト化、均衡には時間要す＝ＩＥＡ > 蘭保険大手エイゴンの第2四半期は赤字、米事業見直しを示唆 > 中国移動、上半期は5.6％増益 4Ｇ契約の増加が寄与 > 7月のフランスＥＵ基準ＣＰＩ、前月比‐0.4％ > 中国人民銀、下期に積極的な緩和打ち出す公算小さい＝新華社 > 韓国中銀、政策金利を1.25％に据え置き 年内利下げの見方広がる > 英住宅市場、ＥＵ離脱決定受け減速＝ＲＩＣＳ > 6月のマレーシア鉱工業生産は前年比5.3％増に加速、予想上回る > 加バリアントを米検察が刑事捜査、特殊医薬品会社めぐり＝ＷＳＪ > ＮＺ中銀が0.25％利下げ、最低1回の追加利下げ示唆 > シンガポール、2016年の成長予想を1─2％に引き下げ > *TOP NEWS* 海外オーバーナイトニュース（11日）