米金融・債券市場＝国債価格が下落、原油高やＦＲＢ当局者発言で

[ニューヨーク 11日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 16時08分 104*27.50 2.2743% ) 前営業日終値 105*29.50 2.2270% 10年債(指標銘柄 16時08分 99*13.00 1.5644% ) 前営業日終値 99*31.38 1.5010% 5年債(指標銘柄) 16時08分 99*28.50 1.1477% 前営業日終値 100*08.50 1.0700% 2年債(指標銘柄) 16時06分 100*00.25 0.7460% 前営業日終値 100*03.75 0.6900% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 171*25.00 173*15.00 Tノート先物9月限 132*01.50 132*23.50 米金融・債券市場では国債価格が下落。原油相場の大幅な値上がりやウィリアムズ米 サンフランシスコ連銀総裁の発言が相場に影響した。 ウィリアムズ総裁は、この日公表された米紙ワシントン・ポストとのインタビューで 、労働市場の改善に加えインフレ率が上向く可能性があることを踏まえ、連邦準備理事会 (FRB)は年内に利上げを実施する必要があるとの考えを表明。「経済が目標に近づく につれ、アクセルペダルを踏む力を再び緩めることができ、向こう数年間にかけて心地よ いソフトランディング(軟着陸)を味わうことができる」と述べた。 総裁は今年の米連邦公開市場委員会(FOMC)で投票権を持っていないが、イエレ ン議長と概ね同じ考えを持っているとされる。今週は経済指標の発表が少ないこともあり 、総裁発言が一際大きく注目された。 またこの日行われた30年債入札や一連の社債発行に伴い国債売りが出たという。1 50億ドルの30年債入札は、応札倍率が2.24倍で7月入札時からやや低下し、5月 以来の低水準となった。 IFRによると、今週の投資適格級の社債発行額は300億ドル近くに達し、月間で は769億ドルとなった。 市場では翌12日に発表される7月の小売売上高が注目されている。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 24.50 (-2.75) U.S. 3-year dollar swap spread 18.00 (-2.50) U.S. 5-year dollar swap spread 2.25 (-2.50) U.S. 10-year dollar swap spread -12.00 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -49.00 (-1.50)