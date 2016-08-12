再送-15日の国内・海外経済指標と行事予定

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(閣議の時間を追加しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 終戦記念日 0850 ４─６月期ＧＤＰ速報 1000 閣議、閣議後会見 1330 ６月鉱工業生産確報 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ８月１２日（金） 08:00 イタリア：ＧＤＰ速報値 Q2 09:00 ユーロ圏：ＧＤＰ改定値（統計局） Q2 09:00 ユーロ圏：鉱工業生産（統計局） Jun 12:00 インド：鉱工業生産 Jun 12:00 インド：ＣＰＩ Jul 12:30 米：小売売上高（商務省） Jul 12:30 米：卸売物価指数（労働省） Jul 14:00 米：ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Aug 14:00 米：企業在庫（商務省） Jun ◇決算予定 ＡＰモラー・マースク ◇休場 タイ ８月１５日（月） 02:30 タイ：ＧＤＰ Q2 12:30 米：ＮＹ州製造業業況指数（連銀） Aug 14:00 米：住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） Aug 20:00 米：対米証券投資（財務省） Jun ◇休場 韓国（光復節）インド（独立記念日）
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