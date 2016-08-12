［東京 １２日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Friday, 12 August, 2016---------------------------------------- 1700 消費者物価指数 遡及改定
●海外● ◇決算予定 ＡＰモラー・マースク
◇休場 タイ
Monday, 15 August, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見
●海外● ◇休場 韓国（光復節）インド（独立記念日）
Tuesday, 16 August, 2016---------------------------------------- 1030 日本：流動性供給入札 1030 日本：２０年利付国債（８月債）の発行予定額等 1245 日本：流動性供給入札結果 1300 日本：７月マンション発売動向（不動産経研） 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄
●海外● ◇イベント 01:30 豪中銀理事会議事要旨 16:30 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演
◇決算予定 ホームデポ
Wednesday, 17 August, 2016---------------------------------------- 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1235 日本：国庫短期証券の入札結果
●海外● ◇イベント 17:00 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演 18:00 米ＦＯＭＣ議事要旨発表 ◇休場 インドネシア（独立記念日）
Thursday, 18 August, 2016---------------------------------------- 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：５年利付国債の入札発行 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：５年利付国債の入札結果 1400 日本：ドン・キホーテグループ事業説明会
1515 日本：５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果
●海外● ◇イベント 17:00 米財務省インフレ指数連動５年債入札 20:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が経済見通しについて講演
Friday, 19 August, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見
●海外● ◇イベント 07:00 インドネシア：中銀金利発表
◇休場 インド
Tuesday, 23 August, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見
●海外● ◇イベント 17:00 米財務省２年債入札
Wednesday, 24 August, 2016----------------------------------------
●海外● ◇イベント 17:00 米財務省５年・変動利付２年債入札
Thursday, 25 August, 2016----------------------------------------
0850 日本：７月企業向けサービス価格指数（日銀）
●海外● ◇イベント 17:00 米財務省７年債入札 米カンザスシティー地区連銀主催経済シンポジウム"Designing Resilient Monetary Policy Frameworks for the Future,"（ジャクソンホール、２７日まで）
Friday, 26 August, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1400 日本：基調的なインフレ率を捕捉するための指標（日銀）
●海外● ◇イベント 米カンザスシティー地区連銀主催経済シンポジウム"Designing Resilient Monetary Policy Frameworks for the Future,"（ジャクソンホール、２７日まで）
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
here?
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
為替動かした人物トップ10
２０１６年のドル円相場に影響を与えた人物トップ１０の１位はトランプ氏で異論はないだろうと三菱ＵＦＪＭＳ証券の植野大作氏は指摘。 記事の全文
モンテパスキ救済策の不安
伊政府の救済策では、今後の経済動向次第でモンテ・パスキの不良債権が増加するリスクが拭えないと野村総研の井上哲也氏は指摘。 記事の全文