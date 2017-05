UPDATE 1-アジア通貨動向（12日）＝大半が下落、ＦＲＢ高官のタカ派発言や弱い中国指標受け

(情報を追加しました) [シンガポール 12日 ロイター] - アジア通貨市場では大半が下落した。米サ ンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁が年内の利上げに前向きな姿勢を示したこと や、中国の経済指標が振るわなかったことが材料となった。 タイのリゾート地で複数の爆発が起きたことから、オフショア市場でバーツ が売られた。国内市場は祝日のため休場だった。 中国人民銀行(中央銀行)が人民元の基準値 を大幅な元安に設定したこと が元を圧迫した。 ただアナリストによれば、米連邦準備理事会(FRB)が近く利上げに踏み切る公算 は低く、高い利回りを求める投資家の需要によりアジア通貨は堅調に推移するとみられる 。 豪コモンウェルス銀行(シンガポール)のアジア通貨ストラテジストは、ウィリアム ズ総裁の発言はタカ派的だったが、アジア通貨の水準が大幅に切り下がる公算は小さいと の見方を示した。FRBの12月の利上げは依然きわどい状況と述べた。 ウォン や台湾ドル は資本流入を背景に約1年ぶりの高値をつけた 。 S&Pが韓国のソブリン格付けを引き上げたこともウォンの支援材料となった。市場 関係者によると、韓国の外為当局は1ドル=1100ウォンよりもウォン安にするために 「大規模な」市場介入を行った。 台湾ドルは証券投資や地元輸出業者の決済需要で上昇した。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 102.09 101.96 -0.13 Sing dlr 1.3452 1.3433 -0.14 Taiwan dlr 31.336 31.326 -0.03 Korean won 1100.29 1099.50 -0.07 *Baht 34.75 34.75 +0.00 Peso 46.695 46.790 +0.20 Rupiah 13118 13116 -0.02 Rupee 66.81 66.84 +0.04 Ringgit 4.0105 4.0020 -0.21 Yuan 6.6447 6.6375 -0.11 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.09 120.30 +17.84 Sing dlr 1.3452 1.4177 +5.39 Taiwan dlr 31.336 33.066 +5.52 Korean won 1100.29 1172.50 +6.56 Baht 34.75 36.00 +3.60 Peso 46.70 47.06 +0.78 Rupiah 13118 13785 +5.08 Rupee 66.81 66.15 -0.99 Ringgit 4.0105 4.2935 +7.06 Yuan 6.6447 6.4936 -2.27