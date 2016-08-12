TOP NEWS* 海外オーバーナイトニュース（13日）

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◆経済・政治・社会関連ニュース > トランプ氏、オバマ・ヒラリー両氏を皮肉ったと釈明 ＩＳ創設者発言で > クリントン氏が支持率でリード維持、トランプ氏に5ポイント差＝調査 > クリントン氏、2015年確定申告書を公表 連邦税の実効税率は34.2％ > 中南米金融市場＝レアル続落、ブラジル株式横ばい > ＮＹ市場サマリー（12日） > 〔表〕ＩＭＭ通貨先物の取組＝ＣＦＴＣ（8月9日終了週） > 新興国市場サマリー（12日） > 〔表〕ＮＹ外為市場＝対ドル／各国通貨相場（12日） > 米金融・債券市場＝10年債利回り約2週間ぶり低水準、低調な米指標受け年内利上げ観測後退 > ＮＹ外為市場＝円相場1ドル101円前半、さえない米指標でドル売り > 米国株式市場＝まちまち、ナスダックは2日連続最高値 > 欧州株式市場＝反落、モラー・マースクは買われる > ロンドン株式市場＝横ばい、中国の指標軟調で鉱業株売り > シカゴ日経平均先物（12日） > 韓国、構造問題に財政発動で対応する必要＝ＩＭＦ > 米石油掘削リグ稼働数、7週連続増＝ベーカー・ヒューズ > 欧州市場サマリー（12日） > ギリシャ、4─6月ＧＤＰ速報値は前期比＋0.3％ 予想上回る > 独首相の支持率急落、52％が移民政策を不支持＝国営ＺＤＦ > ユーロ圏金融・債券市場＝独10年債利回り低下、低調な米指標受け早期米利上げ観測後退 > ＬＩＢＯＲ上昇、ＣＬＯの投資リターン損う可能性＝ゴールドマン > 米小売売上高、7月は横ばい 消費支出鈍化示唆し9月利上げのハードルに > 米6月の企業在庫0.2％増、売上高は3年4カ月ぶり大幅増加 > 米7月ＰＰＩ0.4％下落、4カ月ぶりマイナス > 8月の米ミシガン大消費者信頼感指数速報値は90.4（予想：91.5） > 米経済成長率、第3四半期は＋3.5％＝アトランタ連銀ＧＤＰナウ > ＮＹ連銀、第3四半期の米成長率予想を2.43％に下方修正 小売統計受け > 訂正-〔ＩＦＲ〕英ＲＢＳとスタンチャートのＡＴ１債に強い需要、市場回復の兆し > ブラジル中銀、為替介入必要なら慎重に手段活用へ＝総裁 > ドル下落、軟調な米経済指標受け＝ＮＹ外為市場午前 > サウジ中銀総裁、ドルペッグ制維持を確約 > 米国株式市場・序盤＝反落、軟調な米経済指標受け > インドＣＰＩ、7月は6.07％上昇 4カ月連続で中銀目標上回る > 中国、ＧＤＰ目標の設定やめるべき 柔軟運用を＝ＩＭＦ年次審査 > 米金利先物が示す12月利上げ確率43％に低下、軟調な経済指標受け > 中国の信用の伸びは持続不可能、ゾンビ企業は支援停止を＝ＩＭＦ > 3カ月物ドルＬＩＢＯＲが7年ぶり高水準、7週連続で上昇 > ブラジル高速鉄道建設計画、中国が再開を働き掛け＝関係筋 > 中国7月各種指標は軟調、景気刺激策への期待高まる > 国際復興開発銀、中国でＳＤＲ建て債券発行へ＝中国人民銀 > 東南アジア株式＝総じて軟調、米小売売上高待ち > 株式ファンド、1カ月ぶりに資金流入＝メリル調査 > 第2四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値は＋0.3％、予想と一致

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