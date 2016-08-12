TOP NEWS* 海外オーバーナイトニュース（13日）

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◆企業関連ニュース > 米ＪＣペニー、5─7月期損失が半減 通年黒字見通し > ナイキ株価伸び悩み、競合他社に見劣り 五輪開幕から1週間 > ＦＯＸニュースのトップに新社長2人、前ＣＥＯのセクハラ辞任で > 中国ファンド、仏サッカークラブの株式20％取得へ 1億ドル超 > アンセムのシグナ買収差し止め訴訟、来年1月末までに判断へ＝判事 > エジプト巨大ガス田の権益売却、伊ＥＮＩが大手各社と交渉＝関係筋 > リビズ・トラバース、ツイッター保有株を半減 スクエア株買い増し > 独ＶＷ、ＳＭＡソーラーと提携に向け協議 > 米アマゾン、17年に英国に配送センター増設 500人の雇用創出へ
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