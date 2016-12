米金融・債券市場＝10年債利回り約2週間ぶり低水準、低調な米指標受け年内利上げ観測後退

[ニューヨーク 12日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 17時05分 100*14.00 2.2299% ) 前営業日終値 99*04.25 2.2890% 10年債(指標銘柄 17時05分 99*29.00 1.5101% ) 前営業日終値 99*11.00 1.5710% 5年債(指標銘柄) 17時05分 100*04.50 1.0958% 前営業日終値 99*28.00 1.1510% 2年債(指標銘柄) 17時05分 100*02.75 0.7057% 前営業日終値 100*00.00 0.7500% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 172*31.00 171*25.00 Tノート先物9月限 132*17.00 132*01.50 米金融・債券市場では指標10年債利回りが、約2週間ぶりの低水準をつけた。朝方 発表された低調な米小売売上高や卸売物価指数(PPI)がインフレ上昇率鈍化の可能性 を示唆したことで、米連邦準備理事会(FRB)による年内利上げ観測が後退した。 7月の米小売売上高は市場の増加予想に反し、横ばいにとどまった。同月の米売物価 指数(PPI、最終需要向け財・サービス)も予想に反し下落し、4カ月ぶりのマイナス となった。 ジャニー・モンゴメリの首席債券ストラテジスト、ガイ・ルバス氏は「低インフレと 低成長が、低金利を伴うという相関関係は明白だ」と語った。 CMEグループのフェドウォッチによると、市場に織り込まれた12月の米利上げの 確率は43%と、前日の52%から低下した。 10年債利回り は一時、1日以来の水準となる1.48%、30年債利 回り も5日以来の水準となる2.21%にそれぞれ低下した。 終盤の取引では、10年債は16/32高、利回りは1.52%。30年債は1─4 /32高、利回りは2.24%。 ルバス氏によると、指標の発表後に膨らんだ円買いの動きによって国債利回りの低下 に拍車がかかったことも指摘した。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 24.75 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 18.75 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 2.50 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -11.50 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -49.50 (-0.50)